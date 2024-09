Google Fit, l’app di monitoraggio fitness di Google, ha ricevuto un aggiornamento per Android che introduce alcune nuove e interessanti funzionalità. In effetti, per molto tempo si è pensato che l’acquisizione di Fitbit da parte di Google avrebbe portato lentamente all’abbandono di Google Fit, lasciandola cadere nel “cimitero delle app” come molti altri servizi Google. Invece, con questo nuovo aggiornamento, Google Fit torna ad essere interessante.

Ora su Google Fit è possibile registrare sia la frequenza cardiaca che quella respiratoria utilizzando la fotocamera dello smartphone. Con l’aiuto di una guida, basta posizionare il dito sulla lente della fotocamera, allineare correttamente un punto bianco virtuale con il dito in un cerchio, dopodiché inizia la misurazione.

Per ora, la funzione sembra essere disponibile solo su “dispositivi selezionati”, tra cui alcuni modelli più recenti della linea Pixel di Google. Ovviamente ci aspettiamo che questa funzionalità venga estesa anche ad altri smartphone Android nei prossimi mesi. Gli utenti che hanno provato la nuova funzione hanno riscontrato risultati molto simili a quelli ottenuti con uno smartwatch. In sei prove effettuate, i valori registrati tramite la fotocamera si sono rivelati praticamente identici a quelli rilevati da uno smartwatch. Quindi, tutto ciò sembrerebbe abbastanza affidabile.

Oltre a questa funzionalità, Google Fit introduce anche un miglioramento per la modalità di allenamento “Camminata veloce”. Ora gli utenti possono impostare manualmente il ritmo della camminata, invece di dover seguire un’unica velocità predefinita. Questa opzione offre maggiore flessibilità e controllo sugli allenamenti, adattandosi meglio alle esigenze degli utenti.

Con queste nuove aggiunte, Google Fit riafferma la sua posizione nel panorama delle app fitness. Nonostante la concorrenza di alcuni colossi, l’app di Google dimostra di essere ancora un’opzione valida per chi cerca un modo semplice e accessibile per monitorare la propria salute e i propri allenamenti direttamente dallo smartphone.