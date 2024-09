Procede lo sviluppo di WhatsApp, che anche in quest’ultimo periodo sta piano piano accogliendo una serie di novità, tra canale stabile e beta. Quest’oggi ci soffermiamo un attimo sul primo, dato che sul Google Play Store è in rollout in queste ore un nuovo aggiornamento che include cambiamenti interessanti per quanto riguarda le community.

WhatsApp accoglie utili novità per le community

WhatsApp per Android si aggiorna in queste ore sul Google Play Store passando alla versione 2.24.18.80 e iniziando a introdurre qualche utile novità per le community, o comunità se preferite. Come probabilmente saprete, queste ultime servono a radunare in un unico posto i gruppi correlati, consentendo agli amministratori di organizzare più facilmente le varie chat di gruppo, raggiungere tutti contemporaneamente attraverso la bacheca e avere conversazioni più mirate.

Sono state integrate nell’app di messaggistica ormai da un po’, ma con l’aggiornamento in distribuzione gli sviluppatori stanno proponendo qualche novità: parliamo della possibilità di impostare la visibilità del gruppo, dell’archiviazione rapida dall’elenco delle chat e della possibilità di trasferire la proprietà della community. Quest’ultima può risultare molto utile, soprattutto nel caso in cui per qualunque motivo ci sia la necessità di cambiare l’amministratore della comunità. L’opzione riguardante la visibilità del gruppo avevamo iniziato a scoprirla poco più di un mese fa a bordo della versione beta.

All’interno del changelog, il team di WhatsApp avvisa che queste novità saranno introdotte nelle prossime settimane, ma potreste vederle fin da subito dopo aver aggiornato l’app alla versione 2.24.18.80 (o successive).

Come aggiornare WhatsApp

Per aggiornare WhatsApp alla più recente versione disponibile sul Google Play Store o per verificare quale release abbiate a bordo non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso. L’update qui sopra riguarda la versione stabile, ma per provare le novità con qualche settimana di anticipo potete optare per l’adesione al programma beta: in tal caso, potete seguire questo link e quindi procedere normalmente con gli aggiornamenti tramite Play Store.