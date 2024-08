WhatsApp sta accogliendo un’altra novità a partire dalla versione beta 2.24.17.5, seguita a brevissima distanza dalla versione 2.24.17.6: il team sta iniziando a testare pubblicamente una funzione pensata per scegliere la visibilità delle chat di gruppo all’interno delle Community.

WhatsApp Beta accoglie un’opzione per la visibilità dei gruppi nelle Community

Come sicuramente saprete, il programma beta di WhatsApp consente di testare in anticipo le nuove funzionalità in arrivo, risultando utile per gli sviluppatori per comprendere eventuali criticità e problemi di stabilità. A partire dalla versione 2.24.17.5 di WhatsApp Beta, alcuni utenti stanno iniziando a scoprire una funzione a cui avevamo già accennato alcuni mesi fa: stiamo parlando della possibilità di scegliere se rendere visibili le chat di gruppo all’interno delle Community.

Questa novità viene fornita agli amministratori delle Community, e consente di scegliere se rendere o meno visibili le chat di gruppo: come possiamo vedere negli screenshot forniti da WABetaInfo, durante la creazione dei gruppi alcuni utenti potrebbero veder comparire l’opzione “Group visibility” (probabilmente tradotta in “Visibilità del gruppo” in italiano). Le possibilità offerte sono due e piuttosto auto esplicative: optando per “Visibile”, la chat di gruppo risulterà visibile a tutta la Community, mentre scegliendo “Nascosto” sarà visibile solamente agli amministratori e ai membri che riceveranno l’invito.

Potrebbe rivelarsi utile in determinate situazioni, ad esempio per dare la possibilità agli amministratori di discutere di argomenti sensibili e di parlare in modo “privato” con determinati membri della Community. Attualmente questa opzione non può essere modificata successivamente, ma solo durante la creazione del gruppo.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La funzione qui sopra è per ora disponibile solo per alcuni utenti che abbiano aggiornato a una delle più recenti versioni beta. Per entrare a far parte del programma beta di WhatsApp disponibile tramite il Google Play Store potete seguire questo link, a patto di trovare posti liberi. Una volta effettuata l’iscrizione, gli aggiornamenti arriveranno esattamente come prima, tramite il Play Store, anche attraverso il badge qui in basso.

Nel caso il programma fosse al completo e voleste a tutti i costi testare una determinata novità in anticipo, potreste optare per l’installazione manuale dell’APK più recente tramite APKMirror. In generale è sempre meglio avere pazienza e attendere che si liberi qualche posto nel programma, in modo da poter ricevere comodamente i vari aggiornamenti.