A distanza di un mese dal lancio dei nuovi Google Pixel 9, iFixit, la nota community per la riparazione di dispositivi elettronici che già da anni commercializza parti di ricambio originali per gli smartphone Made by Google, ha messo a listino anche in Europa le parti di ricambio principali dei nuovi Pixel.

Rispetto allo scorso anno, cambiano un po’ alcune cose (soprattutto sul modello alla base della gamma) e i prezzi sono protagonisti di un generale rialzo, eccezion fatta per la scocca posteriore, ora decisamente più economica. Scopriamo tutti i dettagli.

I Google Pixel 9 si riparano da casa: disponibili le parti su iFixit

I possessori di un Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL saranno contenti nell’apprendere che iFixit ha da poco aggiunto a listino, anche sul proprio store europeo, le parti di ricambio “genuine” dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View.

Visto il cambio di rotta nel design e sull’organizzazione di alcune componenti interne (come le due fotocamere, ora parte di un unico blocco su Pixel 9 e non separate come sul Pixel 8), è bene andare a vedere come cambiano i prezzi rispetto a quelli dei ricambi per i modelli della generazione 2023.

Come cambiano i prezzi rispetto a quelli delle parti per i Pixel 8

Partiamo proprio dalla “base” della gamma, analizzando i prezzi dei ricambi per Google Pixel 8 e quelli dei ricambi per Google Pixel 9 (trovate qui la nostra recensione), riportati, voce per voce, nella seguente tabella.

Sorprende il drastico calo nel prezzo del pezzo di ricambio della scocca posteriore, ora piatta rispetto al passato: dai 144,95 euro richiesti per il modello 2023, passiamo ai 59,95 euro richiesti per il modello 2024. Praticamente invariato il prezzo per la batteria. Crescono leggermente i prezzi per lo schermo (+20 euro) e per la fotocamera frontale (+17 euro). Cala e di molto, la spesa per la riparazione delle fotocamere, ma solo se prese separatamente: infatti, Pixel 9 ha un blocco unico che costa poco più di quanto costa la sola fotocamera grandangolare di Pixel 8. New entry per la porta USB-C: pezzo di ricambio disponibile a circa 50 euro.

# Pixel 8 Pixel 9 Scocca

posteriore 144,95 € (parte) 59,95 € (parte) Schermo 169,95 € (parte)

176,95 € (con kit) 189,95 € (parte)

196,95 € (con kit) Batteria 44,95 € (parte)

52,95 € (con kit) 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) Fotocamera

grandangolare 149,95 € (parte)

156,95 € (con kit) – Fotocamera

ultra-wide 64,99 € (parte)

71,95 € (con kit) – Fotocamere

posteriori – 159,95 € (parte)

166,95 € (kit) Fotocamera

frontale 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) 59,95 € (parte)

66,95 € (con kit) Porta USB-C – 49,95 € (parte)

Gli stessi discorsi possono più o meno essere replicati anche spostandoci ai modelli Pro, tenendo comunque conto del fatto che, su alcuni pezzi di ricambio, Google Pixel 9 Pro XL ha prezzi leggermente più alti rispetto al modello più compatto.

Anche in questo caso, notiamo un drastico calo nel prezzo del pezzo di ricambio della scocca posteriore: dai 179,95 euro richiesti per il Google Pixel 8 Pro, passiamo ai 92,95 euro richiesti per i due modelli 2024. Il rovescio della medaglia si riscontra, invece, nella spesa per la riparazione delle fotocamere: dai 199,95 euro richiesti per il modello 2023, passiamo ai 259,95 euro e 269,95 euro richiesti per il modello 2024. Crescono leggermente anche i prezzi per lo schermo (+5 euro e manca il pezzo per il Google Pixel 9 Pro), per la fotocamera frontale (+17 euro) e per la batteria (+10 euro). New entry, anche qua, per la porta USB-C: pezzo di ricambio disponibile a circa 50 euro.

# Pixel 8 Pro Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Scocca

posteriore 179,95 € (parte) 92,95 € (parte) 92,95 € (parte) Schermo 234,95 € (parte)

241,95 € (con kit) – 239,95 € (parte)

246,95 € (con kit) Batteria 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) 52,95 € (parte)

59,95 € (con kit) 52,95 € (parte)

59,95 € (con kit) Fotocamere

posteriori 199,95 € (parte)

206,95 € (kit) 259,95 € (parte)

266,95 € (kit) 269,95 € (parte)

276,95 € (kit) Fotocamera

frontale 42,95 € (parte)

49,95 € (con kit) 59,95 € (parte)

66,95 € (con kit) 69,95 € (parte)

76,95 € (con kit) Porta USB-C – 49,95 € (parte) 42,95 € (parte)

Insomma, Google e iFixit continuano a collaborare per rendere i dispositivi sfornati da Mountain View sempre più riparabili, un aspetto molto importante se pensiamo che stiamo parlando di dispositivi destinati a durare, potenzialmente (tenendo conto del supporto ufficiale), almeno sette anni.

In conclusione, segnaliamo che mancano ancora i pezzi di ricambio per il Google Pixel 9 Pro Fold (smartphone non commercializzato in Italia): considerando che i pezzi per il suo predecessore Google Pixel Fold sono presenti sul listino iFixit, immaginiamo che questi possano essere resi disponibili più avanti.