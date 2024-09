Con Google Chrome 128 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di implementare un’importante novità: ci riferiamo all’API Digital Credentials.

Si tratta di una nuova API della piattaforma Web che consente ai siti di richiedere selettivamente informazioni verificabili sull’utente tramite credenziali digitali, come ad esempio una patente di guida o una carta d’identità nazionale, archiviate in un portafoglio digitale.

Google Chrome e la nuova API

I documenti digitali stanno pian piano trovando sempre più applicazione ed è normale che il colosso di Mountain View si prepari a supportarli pienamente nei vari servizi che offre agli utenti.

In pratica, in futuro sarà possibile identificarsi digitalmente sul Web utilizzando queste funzioni, che generalmente sono in grado di garantire un più elevato livello di sicurezza e privacy (ciò grazie all’uso di crittografia avanzata e metodi di autenticazione forti), la possibilità per gli utenti di limitare i dati condivisi a quelli necessari per il caso d’uso specifico, la compatibilità tra sistemi e Paesi diversi.

Così come viene messo in risalto dal team di Google Chrome, le credenziali digitali possono essere sfruttate per consentire ad un determinato servizio di verificare l’età di un utente (evitando, per esempio, che un minore possa avere accesso a contenuti riservati ai maggiorenni), la sua identità (in modo da evitare eventuali tentativi di frode) e l’idoneità di una persona a guidare (utile nel caso in cui si debba noleggiare un’auto).

L’API Digital Credentials fa il suo esordio con Google Chrome 128, richiede Google Play Services versione 23.40 (o successiva) e può essere abilitata attraverso un apposito flag (chrome://flags#web-identity-digital-credentials).

Google Chrome supporterà in un primo momento l’API su Android per richiedere credenziali da applicazioni wallet sullo stesso device ma in futuro gli sviluppatori hanno in programma di supportare anche il browser desktop per richiedere credenziali da un altro dispositivo mobile.

Per ulteriori informazioni sull’API Digital Credentials vi rimandiamo al post pubblicato sul blog ufficiale.