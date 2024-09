L’intelligenza artificiale nell’ultimo anno è divenuta molto popolare nel settore mobile e dell’elettronica di consumo e Google Gemini è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti tutta una serie di soluzioni da sfruttare nei vari servizi dell’azienda, come ad esempio Gmail.

E così nelle scorse ore il team di Google con un post sul blog ufficiale si è voluto soffermare proprio sulle potenzialità offerte da Gemini in Gmail, mettendo in risalto quanto l’assistente possa aiutare gli utenti a risparmiare tempo nella gestione delle email.

Tre comode funzioni di Google Gemini su Gmail

Il primo esempio di aiuto che può fornire Gemini è rappresentato dalla capacità di riassumere un messaggio, disponibile sia sul Web che nell’applicazione mobile. Gli utenti possono sfruttare il pulsante “Riassumi questa e-mail” per visualizzare una panoramica concisa dei dettagli più importanti.

Ed ancora, un altro utile strumento è quello che consente agli utenti di usare Gemini per cercare nella propria posta in arrivo delle informazioni specifiche, eliminando così la necessità di andare a leggere lunghe discussioni. Per sfruttare tale funzionalità è sufficiente cliccare sull’icona Gemini nell’applicazione mobile di Gmail e chiedere per esempio “Chi è sullo stesso volo per il matrimonio di Taylor?”.

Infine, Google Gemini può essere usato anche quando si ha bisogno di un’ispirazione: l’assistente del colosso di Mountain View, infatti, è in grado di analizzare il contesto di un’e-mail e suggerire risposte pertinenti con Contextual Smart Reply. Questa funzionalità, che sarà implementata alla fine del mese, offre tre suggerimenti completamente elaborati, personalizzati in base alla conversazione e che coprono diverse intenzioni (ogni opzione include un’intestazione, in modo da poter visualizzare rapidamente il tipo di risposta e selezionare quella più adatta alle proprie esigenze, con la possibilità di modificarla).

Molto comodo, non trovate?