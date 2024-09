Dopo il debutto del mese scorso per gli abbonati a Gemini Advanced, Google sta ora iniziando a distribuire Gemini Live gratuitamente anche agli utenti Android non abbonati. Questa nuova funzionalità permette di interagire con Gemini in modo più fluido e naturale, consentendo scambi dinamici, proprio come se fosse una telefonata, con la possibilità di interrompere le risposte per aggiungere nuove informazioni.

L’accesso a Gemini Live avviene tramite una nuova icona a forma di onda, visibile nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia di Gemini. Una volta selezionata, si entra in una modalità a schermo intero, con due pulsanti per poter mettere in pausa o terminare la sessione.

La particolarità è che si può uscire da questa modalità per continuare a utilizzare lo smartphone, lasciando che Gemini Live funzioni in background. Per interrompere la conversazione basterà usare il comando vocale “stop” o chiudere la notifica dedicata. Alla fine di ogni sessione, Gemini salverà una trascrizione testuale con i messaggi e le risposte generate, per riprendere facilmente la conversazione anche in un secondo momento.

Per ora, Gemini Live non supporta ancora l’integrazione con Gmail, YouTube Music e altre app tramite le estensioni di Gemini, ma Google ha promesso che questa funzionalità arriverà molto presto.

Altra novità di Gemini Live sono le 10 nuove voci, che è possibile provare andando su Impostazioni di Gemini > Voce di Gemini:

Nova : Calma, voce dal tono intermedio

: Calma, voce dal tono intermedio Ursa : Coinvolgente, voce dal tono intermedio

: Coinvolgente, voce dal tono intermedio Vega : Brillante, voce più acuta

: Brillante, voce più acuta Pegasus : Coinvolgente, voce più profonda

: Coinvolgente, voce più profonda Orbit : Energica, voce più profonda

: Energica, voce più profonda Lyra : Brillante, voce più acuta

: Brillante, voce più acuta Orion : Brillante, voce più profonda

: Brillante, voce più profonda Dipper : Coinvolgente, voce più profonda

: Coinvolgente, voce più profonda Eclipse : Energica, voce dal tono intermedio

: Energica, voce dal tono intermedio Capella: Accento britannico, voce più acuta

Questo aggiornamento è attualmente disponibile solo per dispositivi Android con lingua impostata su inglese. Tuttavia, Google ha annunciato che presto verrà esteso ad altre lingue.