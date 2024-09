Siete tra coloro che stanno aspettando Samsung Galaxy Fit3? Ci sono buone notizie: la smartband non è ancora disponibile ufficialmente in Italia, ma dopo diversi mesi sembra che qualcosa si stia muovendo. Dopo l’iniziale debutto in alcuni mercati perlopiù “secondari” (non è arrivata neanche negli Stati Uniti), la nuova smartband è acquistabile in Germania tramite il Samsung Shop Online ufficiale.

Samsung Galaxy Fit3 si avvicina all’Italia?

Non possiamo dire che Samsung Galaxy Fit3 non sia un prodotto che si sta facendo attendere: la smartband è stata presentata lo scorso febbraio a distanza di quattro anni dal modello precedente, Galaxy Fit2, ma i mesi sono passati e della disponibilità ufficiale in Italia ancora non ce n’è traccia. Certo, è comunque possibile acquistarla nelle versioni di importazione da altri Paesi europei, ma con tutto ciò che ne consegue riguardo garanzia e supporto; in più, pur essendoci la lingua italiana tra i menu, alcune diciture non sono tradotte, come ad esempio l’indicazione del giorno, e il formato della data nei quadranti non è il nostro.

Visto che sono passati mesi, vale la pena ribadire i principali miglioramenti rispetto alla precedente generazione. Galaxy Fit3 mette a disposizione uno schermo AMOLED decisamente più ampio (da 1,61 pollici, ossia +45%) e più largo, con un formato più vicino a quello di uno smartwatch e con un sensore di luminosità. La scocca è in alluminio e può contare su certificazione IP68 contro acqua e polvere e resistenza fino a 5 ATM (irrinunciabile per l’utilizzo sportivo), mentre il cinturino resta in silicone, seppur con un nuovo meccanismo di sgancio.

La smartband offre accelerometro, giroscopio e sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, supporta più di 100 attività, di cui 6 con rilevamento automatico, il monitoraggio del sonno e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Non si possono scaricare nuovi quadranti (o watch face, se preferite) come su Wear OS, ma ce ne sono comunque più di 100 tra cui scegliere.

Samsung Galaxy Fit3 è ufficialmente disponibile in Germania in preordine al prezzo consigliato di 65 euro, anche se le spedizioni vengono promesse a partire proprio da oggi, 12 settembre 2024. Le colorazioni tra cui scegliere sono le stesse che abbiamo visto durante la presentazione: Nero, Argento (con cinturino bianco) e Oro Rosa. Il lancio è stato anticipato da un articolo sul sito ufficiale della divisione tedesca di Samsung, e nel testo viene annunciata una generica disponibilità da metà settembre in mercati selezionati.

Si tratta di un indizio sul possibile arrivo in Italia a livello ufficiale? Torneremo sull’argomento non appena avremo novità. State aspettando Samsung Galaxy Fit3 o preferite soluzioni più complete (e costose) come Samsung Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra o Galaxy Watch FE? Se ci seguite dalla Germania, potete procedere all’acquisto seguendo questo link.