Con ogni nuova generazione di smartphone Google Pixel il colosso di Mountain View introduce delle funzionalità esclusive che dopo un po’ di tempo vengono implementate anche nelle precedenti generazioni e la serie Google Pixel 9 non fa eccezione.

Con i modelli lanciati lo scorso mese, infatti, il team di sviluppatori ha introdotto alcune nuove interessanti funzionalità relative alla fotocamera, oltre che delle soluzioni che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Google Foto prepara due novità che arrivano da Pixel 9

Analizzando il codice di Google Foto il popolare leaker Assemble Debug ha scovato dei riferimenti alle funzioni Reimagine e Auto Frame e alla possibilità che a breve vengano implementate anche nelle precedenti generazioni di smartphone della serie Google Pixel.

Ricordiamo che Reimagine consente agli utenti di cambiare lo sfondo di una foto mentre Auto Frame inquadra automaticamente il soggetto scelto, anche se ciò richiede l’espansione dell’immagine con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Ebbene, queste due funzionalità a breve dovrebbero essere implementate per gli smartphone delle serie Google Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8.

Stando a quanto è stato spiegato dal leaker, al momento ci sono tre versioni dell’app Google Foto, ossia una per tutti i dispositivi Android (non Google Pixel), una per i device Google Pixel lanciati tra il 2021 e il 2023 (ossia dalla serie Google Pixel 6 in poi) e una per la serie Google Pixel 9.

La versione di Google Foto dedicata a Google Pixel 9 ovviamente include nel codice le stringhe relative alle funzioni Reimagine e Auto Frame, che sono state trovate anche nella release 6.99 dell’app dedicata ai modelli lanciati tra il 2021 e il 2023, a conferma del fatto che gli sviluppatori si sono messi al lavoro per la loro implementazione.

Al momento non è chiaro quando tali novità verranno effettivamente implementate ma probabilmente ciò avverrà con uno dei prossimi Pixel Feature Drop.