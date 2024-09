A ridosso della presentazione ufficiale di Xiaomi 14T Pro che dovrebbe avvenire entro la fine del mese continuano a filtrare informazioni e novità sul nuovo device del marchio cinese. Da un ultimo render del dispositivo si notano diverse interessanti novità sul design dell’isola della fotocamera.

Novità e conferme sul comparto fotografico di Xiaomi 14T Pro

Come il modello precedente, Xiaomi 13T Pro, anche Xiaomi 14T Pro dovrebbe avere complessivamente un comparto fotografico composto da tre sensori. La novità riguarda la loro posizione. Le tre fotocamere il modulo del flash, infatti, sono posizionati all’interno di un’isola con un layout quadrato e non più triangolare come in Xiaomi 13T Pro. Di conseguenza anche il marchio Leica è stato spostato posizionandolo al centro della parte inferiore sinistra dell’isola della fotocamera. Dallo stesso render si nota come il design dell’isola della fotocamera di Xiaomi 14T Pro abbia bordi più semplici rispetto a quelli del modello precedente.

Per il resto il render mostra come le cornici anteriori abbiano un design simile a Xiaomi 13T Pro ma con le cornici leggermente più sottili, mentre il marchio Xiaomi e i pulsanti fisici hanno la stessa posizione del modello uscito lo scorso anno.

Queste le ultime novità sull’ormai prossimo Xiaomi 14T Pro che, secondo un recente leak, dovrebbe prevedere una fotocamera principale con sensore Light Fusione 900 da 1.1.31” e obiettivi LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/15-60 ASPH. Parliamo di un device da 6,67” con display con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco molto più elevata rispetto al predecessore raggiungendo i 4000 nit (rispetto ai 2600 nit di Xiaomi 13T Pro). Xiaomi 14T Pro dovrebbe avere infine una classe di resistenza alla polvere e all’acqua IP68, processore MediaTek Dimensity 9300+ e una batteria da 5000 mAh. Non ci sono specifiche sui tagli di memoria ma dovrebbe essere previsto una versione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno per un prezzo di 899€.