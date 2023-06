Alcuni giorni fa i possessori delle videocamere Nest hanno iniziato a notare dei colori sbiaditi e quella che sembrava essere una qualità video peggiorata ma nelle scorse ore il team di Google ha annunciato che si trattava di un nuovo aggiornamento automatico che riguarda proprio la qualità delle immagini.

L’update in questione è in fase di rilascio per i device delle serie Nest Cam e Nest Doorbell alimentati a batteria e, stando a quanto viene precisato dal colosso di Mountain View, porta con sé miglioramenti per quanto riguarda la tecnologia HDR e la qualità dell’immagine.

Nuovo update per Nest Cam e Nest Doorbell

Così come viene ricordato dal team di Google, la tecnologia High Dynamic Range (HDR) sulle videocamere della serie Nest consente di vedere i dettagli anche in ambienti con ombre scure e parti molto luminose (la fotocamera acquisisce più esposizioni e le combina in un singolo fotogramma video ottimizzato, garantendo così una migliore gamma dinamica).

Ebbene, l’ultimo aggiornamento software migliora ulteriormente le prestazioni HDR delle videocamere Nest con un algoritmo di controllo automatico dell’esposizione (AEC) più avanzato e ulteriori ottimizzazioni del software: ciò consentirà di calcolare in modo più accurato le esposizioni multiple in base all’ambiente, in modo evitare la sovraesposizione o la sottoesposizione per ogni fotogramma video e migliorerà anche il contrasto locale per rendere l’immagine più nitida.

Questo è un esempio di Nest Cam prima e dopo l’update:

Questo, invece, è un esempio di Nest Doorbell:

Inoltre, il team di sviluppatori di Google ha anche apportato delle ottimizzazioni, in modo che i dettagli possano essere visti meglio quando si ingrandisce per mettere a fuoco un’area particolare.

Ecco un confronto tra prima e dopo l’update di Nest Cam (la seconda immagine mostra le differenze di qualità dello zoom):

Il team di Google ci tiene a rassicurare gli utenti che saranno rilasciati ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.