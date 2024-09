Zepp ha annunciato una nuova funzionalità per il suo sistema operativo per smartwatch. Zepp OS ha infatti ricevuto un aggiornamento del centro notifiche e ora supporta la sincronizzazione con il centro notifiche Android per visualizzare tutte le notifiche grafiche.

Inoltre un nuovo input vocale-testo e una tastiera aggiornata con lettere, numeri, simboli ed emoji rendono più efficiente la risposta ai messaggi direttamente dal dispositivo indossabile. Ecco un esempio della funzionalità in azione.

Zepp OS ora supporta la sincronizzazione con il centro notifiche Android

L’azienda non specifica esattamente su quali dispositivi Amazfit sarà disponibile questa nuova funzionalità, ma in risposta a un commento di un utente, Zepp ha affermato che per portarla su Amazifit Active saranno necessari circa 3 o 4 mesi.

Zepp e gli smartwatch Amazfit hanno approfittato della fiera IFA 2024 per presentare due novità: la prima è Amazfit T-Rex 3, che costituisce una nuova generazione per la robusta gamma di smartwatch. La seconda è la collaborazione con Wild.AI, un’app di benessere dedicata alle donne. Trovate i dettagli in questo articolo.

Un paio di mesi fa Amazfit Balance si aggiornato a Zepp OS 4 con tante novità, tra le quali l’intelligenza artificiale di GPT-4o.