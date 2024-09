Samsung Galaxy S24 FE si avvicina sempre di più all’annuncio ufficiale, confermato dalla fuga di notizie che ormai imperversano giorno dopo giorno. Notizia di oggi è il probabile prezzo di vendita del nuovo smartphone del colosso coreano, che potrebbe subire un rincaro rispetto alla scorsa generazione.

Nelle scorse settimane sono apparse in rete le prime certificazioni ufficiali di Samsung Galaxy S24 FE, segno che lo smartphone è ormai prossimo all’arrivo sul mercato. Le versioni Fan Edition dei top di gamma di Samsung, iniziati nel 2020 con il primo Galaxy S20 FE, sono stati presentati come dispositivi di fascia medio alta, pensati per coloro che volevano le ultime novità del colosso coreano ad un prezzo più contenuto.

Per Samsung Galaxy S24 FE un rincaro di 80 euro sul prezzo di listino

Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe apportare alcuni cambiamenti rispetto alle scorse generazioni, a partire da un display più grande con una diagonale da 6,7 pollici. Se consideriamo che lo scorso anno Samsung Galaxy S23 FE (qui la nostra recensione) arrivava sul mercato con un display da 6,4 pollici, possiamo dedurre che il nuovo display avvicina la Fan Edition più ad un Samsung Galaxy S24+ che al modello base del top di gamma.

La differenza di prezzo rispetto ai modelli maggiori troverà riscontro nel processore, che dovrebbe essere una versione modificata dell’Exynos 2400, qui rinominato 2400e, già visto su Samsung Galaxy S24. Il nuovo processore mantiene sempre la stessa struttura octacore, ma con una frequenza massima ridotta di 100 MHz, e sarà accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Abbiamo già avuto modo di vedere le prime immagini delle nuove colorazioni di Samsung Galaxy S24 FE, mentre lato fotocamere dovrebbe mantenere la stessa configurazione caratterizzata da una camera principale da 50 megapixel, una ultragrandangolare da 12 megapixel e uno zoom ottico 3x da 8 megapixel.

Secondo alcune fonti dei colleghi di WinFuture, Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza pari a 799 euro nella configurazione base. Il predecessore arrivava da noi sul mercato a 719 euro: una differenza di prezzo di 80 euro, in parte giustificata anche dalla scelta diversa dei materiali per il nuovo modello, che dovrebbe utilizzare l’alluminio per i bordi e avere delle cornice più ottimizzate rispetto a Galaxy S23 FE.