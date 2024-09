Manca sempre meno al lancio di Samsung Galaxy S24 FE, previsto in arrivo per il prossimo mese sul mercato di tutto il mondo: lo smartphone offrirà un’esperienza da top di gamma ad un costo decisamente più ridotto rispetto alla restante serie Galaxy S24. In particolare nel corso delle ultime ore sarebbero emersi dettagli relativi alle specifiche tecniche, che potrebbero far storcere non poco il naso ad alcuni utenti: scopriamole insieme.

Samsung Galaxy S24: nessun miglioramento per la ricarica?

Secondo quanto riportato dal portale The Tech Outlook, infatti, è stato recentemente avvistato un listino della certificazione TUV di Samsung Galaxy S24 FE, che riporterebbe una potenza di ricarica pari a 25 W: si tratta di una specifica già presente a tutti gli effetti sui precedenti modelli della linea FE (come il recente Samsung Galaxy S23 FE), evidenziando dunque nessun passo in avanti da questo punto di vista.

Stando ai rumor più recenti, Samsung Galaxy S24 FE monterà un chip Exynos 2400e, accompagnato da una batteria da 4565 mAh di capacità. Nel caso del comparto fotocamere saranno invece presenti tre sensori rispettivamente da 50 megapixel per il principale, 12 megapixel per il sensore ultrawide e infine 8 megapixel per il teleobiettivo con zoom ottico 3x.

Il nuovo modello potrebbe inoltre presentare alcune funzionalità di intelligenza artificiale, garantite dal supporto a Galaxy AI. Non conosciamo ancora invece i dettagli relativi al prezzo di listino, nonostante le varianti FE della linea S di Samsung Galaxy costino generalmente 100 dollari in meno rispetto agli altri modelli. Lo smartphone sarà verosimilmente presentato nel mese di ottobre, in concomitanza con l’uscita della nuova serie Galaxy Tab S10.

Chiaramente per quanto attendibili, si tratta di pure e semplici indiscrezioni che dovranno necessariamente essere confermate dalla compagnia coreana per mezzo di un comunicato ufficiale. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla sua presentazione da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.