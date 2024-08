Mancano ancora diversi mesi alla presentazione della serie Samsung Galaxy S25 ma in Rete già da tempo si susseguono le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche e nelle scorse ore il protagonista di una di tali anticipazioni è stato Samsung Galaxy S25 Ultra.

Il nuovo contributo dedicato a chi desidera scoprire cosa il colosso coreano ha in serbo per la sua prossima generazione di smartphone di punta arriva dal popolare leaker Ice Universe, che ha pubblicato su X un’immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere il design del modello Ultra (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Come potrebbe essere l’aspetto di Samsung Galaxy S25 Ultra

Da alcune settimane si susseguono le voci secondo cui il colosso coreano avrebbe deciso di apportare delle modifiche al design di Samsung Galaxy S25 Ultra e l’immagine condivisa dal leaker sembra confermarle:

Basta un rapido sguardo, infatti, per notare che il presunto look del nuovo smartphone di punta di Samsung appare un po’ meno “spigoloso” rispetto a quello del modello di precedente generazione.

In particolare, le principali differenze si possono apprezzare nei quattro angoli, che da appuntiti assumono una forma arrotondata.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S25 Ultra non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, fino a 16 GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore, il supporto alla connettività satellitare, il supporto S Pen e una batteria da 5.000 mAh.

In sostanza, il colosso coreano non avrebbe in programma alcuna rivoluzione hardware rispetto alla precedente generazione ma solo una continua evoluzione, probabilmente accompagnata da importanti novità dal punto di vista software, in particolare per quanto riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.