Google ha annunciato alcune novità per Google Drive e il browser Google Chrome. Ecco un’anteprima delle nuove funzionalità in arrivo.

Google Drive offre una visualizzazione unificata per cartelle e file suggeriti

In precedenza era necessario scegliere se visualizzare File o Cartelle nella home page di Google Drive sul Web, mentre ora mostra entrambi, con le cartelle suggerite che appaiono per prime in una riga che ne mostra fino a 6 e che può essere espansa in una griglia che ne visualizza fino a 12.

Analogamente vengono suggeriti fino a 10 file e cliccando sul pulsante “Visualizza altro” vengono mostrati altri 20 suggerimenti, tuttavia l’opzione “Visualizza altro” potrebbe non essere visibile se non sono abilitati i suggerimenti aggiuntivi per file o cartelle. Ecco la funzionalità in azione.

Questi suggerimenti personalizzati di file e cartelle sfruttano l’apprendimento automatico tenendo conto delle attività recenti, dei modelli di condivisione e degli eventi del calendario di Google.

Google Lens e Gemini vengono integrati direttamente in Chrome

A breve gli utenti Google Chrome sul Web potranno accedere a Google Lens ancora più velocemente per cercare contenuti, in quanto basterà utilizzare nuovo pulsante “Google Lens” e selezionare l’oggetto della ricerca. Ecco un esempio.

Gli utenti del browser di Google potranno inoltre accedere a Gemini direttamente dalla barra degli indirizzi anteponendo @gemini. Ecco un esempio.

Queste novità sono attualmente in distribuzione e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.