Di tanto in tanto Google mette fine alla commercializzazione dei suoi prodotti sullo store ufficiale e nelle scorse ore questo destino è toccato alla seconda generazione di Google Pixel Stand.

Ricordiamo che si tratta dell’accessorio studiato dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di ricaricare i propri dispositivi in modalità wireless con la stessa potenza di un caricabatterie con cavo e, aspetto non di poco conto, la ricarica funziona anche in posizione verticale e ciò significa che è possibile continuare a lavorare con lo smartphone.

Tra i principali punti di forza di questo accessorio Google segnala il supporto agli smartphone Google Pixel, alle cuffie Pixel Buds e a tanti dispositivi certificati Qi e la presenza di una vento integrata che impedisce il surriscaldamento durante lo streaming o le videochiamate.

Google Pixel Stand di seconda generazione non è più disponibile

Questo interessante accessorio non è più disponibile sullo store ufficiale del colosso di Mountain View in numerosi Paesi (inclusa l’Italia) e l’aspetto curioso è che nei giorni scorsi era ancora possibile acquistarlo, tanto che Google lo proponeva come il dispositivo capace di fornire le migliori velocità di ricarica wireless per la serie Google Pixel 9.

Tra le sue principali caratteristiche vi sono:

dimensioni: 82 mm x 71,6 mm x 113,9 mm

peso: 71 grammi

1 porta USB Type-C

ricarica fino a 23 W per i telefoni Pixel compatibili

ricarica fino a 15 W (EPP) per i dispositivi con certificazione Qi

contenuto della confezione: cavo da USB-C a USB-C di 1,5 m, alimentatore 30 W USB-C (PD 3.0 con PPS), guida rapida

Anche sulla versione italiana di Google Store (trovate la pagina dedicata qui) la seconda generazione di Google Pixel Stand viene segnalata come non disponibile e non vi sono indicazioni in merito a un suo possibile ritorno sul mercato.

Per saperne di più non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Google