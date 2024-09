Il timore che la nostra privacy non sia propriamente al sicuro quando nelle vicinanze abbiamo uno smartphone è un sentimento comune. In tanti hanno l’impressione che il telefono ci ascolti quando parliamo perché non è raro che visualizziamo inserzioni e pubblicità di prodotti e servizi che non abbiamo mai cercato online. Da dove arriva, quindi, l’informazione del nostro interesse?

Dopo che nei mesi scorsi era iniziata a circolare la notizia ora arriva una prima conferma: un pitch deck, ovvero una breve presentazione rivolta ai potenziali investitori o clienti con una panoramica del piano aziendale, dei prodotti e dei servizi di una determinata azienda. Quella coinvolta è Cox Media Group (CMG) che tramite la piattaforma pubblicitaria Active Listening mostrerebbe annunci basati sulle conversazioni rilevate dal microfono del telefono.

Google, Amazon e Meta ricorrono a questo sistema?

Da quanto si apprende Cox Media Group, che avrebbe (o avrebbe avuto) tra i suoi clienti Google, Amazon e Facebook, con Active Listening propone un servizio in abbonamento che tramite l’intelligenza artificiale raccoglie informazioni sulle conversazioni. Per gli inserzionisti si tratta di una vera e propria miniera d’oro considerando che da questi dati si profilano in maniera perfetta i potenziali clienti. Così facendo, infatti, trova un gruppo di acquirenti estremamente qualificati in quanto sono proprio loro ad aver espresso (anche senza volerlo fare in quell’ottica) di aver bisogno di quel determinato prodotto e servizio.

Per aumentare la qualità del servizio offerto Cox Media Group aggiunge nel pitch deck che oltre alle informazioni rilevate in tempo reale ascoltando le conversazioni degli utenti vengono utilizzati e integra i dati comportamenti. Il software utilizzato raccoglie e analizza i dati vocali e i dati comportamentali provenienti da oltre 470 fonti.

E la privacy?

Ovviamente la questione è “leggermente” più complessa di una semplice attività di strategia di marketing e sia Google che Meta hanno in qualche modo preso le distanze da Cox Media Group. Big ha rimosso CMG dal proprio programma Google Partners, mentre Meta starebbe valutando se CMG abbia violato i termini di servizio. Meta sembrerebbe si stia attivando per far chiarire a CMG che il loro software non si basa sui dati di Meta. Ma l’obiettivo sembra più quello di non risultare coinvolti e non quello di smentire che qualcuno ricorra a questi metodi per perfezionare le proprie strategie di marketing.