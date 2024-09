Buone notizie per i possessori degli smartwatch della serie Mobvoi TicWatch Pro 5: nelle scorse ore, infatti, il produttore ha annunciato che è pronto l’atteso aggiornamento che porterà su tali device Wear OS 4.

Sia TicWatch Pro 5 che la versione Enduro sono al momento basate su Wear OS 3.5 e finalmente entrambi gli orologi riceveranno la versione del sistema operativo di Google dedicata ai dispositivi indossabili che è stata rilasciata lo scorso anno (ha fatto il suo esordio con la serie Samsung Galaxy Watch6).

Wear OS 4 sta arrivando sulla serie Mobvoi TicWatch Pro 5

Ricordiamo che risale allo scorso aprile il lancio da parte di Mobvoi di un programma beta dedicato proprio ai possessori di Mobvoi TicWatch Pro 5 che desideravano provare in anteprima il nuovo sistema operativo di Google.

A quanto pare, dopo oltre quattro mesi di lavori, l’aggiornamento è finalmente pronto per essere rilasciato a livello globale e il team di Mobvoi ha precisato che il via al roll out sarà dato nel corso delle prossime settimane e che si procederà a fasi, aggiungendo che gli utenti interessati saranno avvisati della disponibilità della nuova versione software attraverso un’apposita notifica di sistema.

Sono diverse le novità importanti introdotte dal team di sviluppatori di Google con Wear OS 4, come il supporto per il backup e il ripristino (grazie a cui è possibile cambiare dispositivo senza la necessità di reimpostare i propri smartwatch), il miglioramento dell’integrazione con i dispositivi smart home, nuove applicazioni per Gmail e Google Calendar, miglioramenti per le app Spotify e Peloton e la possibilità di effettuare chiamate con WhatsApp.

La serie di smarwatch di Mobvoi, pertanto, presto entrerà nel club dei modelli che possono contare su Wear OS 4, nel quale vi sono anche quelli della gamma Google Pixel Watch e OnePlus Watch 2.