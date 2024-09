Nothing sta ultimando Nothing OS 3.0 e ora possiamo farci un’idea di come l’azienda di Carl Pei intende sfruttare Android 15 grazie a una versione preliminare del prossimo importante aggiornamento del software.

Oltre alla nuova animazione di avvio, il Centro di controllo è stato rinnovato con interruttori ridimensionabili, in più sono stati aggiunti anche un nuovo orologio per la schermata di blocco e una scorciatoia per la personalizzazione la stessa, insieme a un orologio dinamico che si adatta in base al contesto.

Altre interessanti novità di Nothing OS 3.0 includono un nuovo assistente di ricarica, un’app impostazioni riprogettata, una nuova opzione per il font, una nuova scorciatoia per la schermata Home, un gesto predittivo per tornare indietro e una nuova funzionalità per la diagnostica del dispositivo.

Trapelano molti dettagli su Nothing OS 3.0

Il changelog di questa build beta di Nothing OS 3.0 include anche altri miglioramenti tra i quali:

Effetti ritratto ottimizzati regolando finemente l’intensità della sfocatura in base alle dimensioni del viso

Prestazioni della fotocamera migliorate in ambienti con scarsa illuminazione

Rimosse le strisce verticali nelle modalità video frontale e time-lapse

Interfaccia utente semplificata dopo le foto del conto alla rovescia

Ottimizzata la finestra di dialogo di sblocco delle impronte digitali

Navigazione gestuale perfezionata nella schermata iniziale per una migliore sensibilità

Tempo di standby esteso tramite la modalità di risparmio energetico di rete

Questa build beta occupa 1,8 GB e visto che Google dovrebbe rilasciare Android 15 a ottobre, Nothing OS 3.0 potrebbe essere lanciato qualche giorno dopo, ma nel frattempo l’azienda potrebbe apportare altre modifiche al software.