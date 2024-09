Il mese di agosto è ormai terminato, e OPPO propone le sue nuove promozioni legate al “Back to School” con bundle esclusivi per tornare tra i banchi di scuola o al lavoro e per riprendere al meglio l’attività sportiva. Fino al 30 settembre 2024 sono disponibili le numerose offerte Back in Action su OPPO Store: andiamo a scoprire le più interessanti.

Le offerte OPPO Back in Action tra sconti e bundle speciali

OPPO propone diverse offerte pensate per ripartire alla grande dopo la “pausa” estiva, tra tablet, cuffie wireless, smartphone Android e non solo. Partendo proprio dai tablet, segnaliamo che con l’acquisto di uno dei modelli proposti dalla casa cinese è possibile aggiungere le cuffie OPPO Enco Air3 nella colorazione Green con 29,99 euro (anziché 49,99 euro), oppure Smart Case e OPPO Band Style aggiungendo 9,99 euro, o OPPO Band 2 (nella colorazione Blu) con l’aggiunta di 19,99 euro.

Restando sui tablet Android, possiamo segnalarvi la possibilità di acquistare OPPO Pad 2 in offerta a 499,99 euro con tastiera, penna e caricabatterie SUPERVOOC inclusi, oppure OPPO Pad Neo con Smart Case e caricabatterie SUPERVOOC al prezzo scontato di 299,99 euro. Si tratta di bundle pensati per studenti e professionisti che vogliono unire produttività e creatività.

Non è ovviamente finita qui, perché con la promozione OPPO Back in Action potete acquistare un qualsiasi smartphone OPPO e abbinarlo a OPPO Pad Air (4-64 GB) e relativa Smart Case a 99,99 euro, oppure a OPPO Pad Neo con Smart Case con un supplemento di 199,99 euro. Sempre acquistando un nuovo smartphone Android del brand, potete aggiungere un dispositivo IoT approfittando delle nuove offerte: tra le opzioni disponibili abbiamo le cuffie OPPO Enco X3i aggiungendo 69,99 euro, o lo smartwatch OPPO Watch X nella colorazione Platinum Black aggiungendo 249,99 euro.

Offerte anche per la serie OPPO Reno: potete approfittare del bundle composto da OPPO Reno12 Pro, OPPO Watch X e il caricabatterie SUPERVOOC da 80 W, proposto a 699,99 euro, oppure di quello che include lo stesso smartphone in abbinamento alle cuffie OPPO Enco X3i e lo stesso caricabatterie SUPERVOOC da 80 W a 549,99 euro. Il fratello minore OPPO Reno12 è invece disponibile o con uno sconto aggiuntivo di 30 euro con coupon, oppure in abbinamento a OPPO Band 2 e caricabatterie da 80 W, o alle OPPO Enco Air3 Pro Green e caricabatterie da 80 W, al prezzo di 449,99 euro; lo stesso modello è in bundle con OPPO Enco Air4 Pro e caricabatterie da 80 W a 479,99 euro.

Tra le altre offerte a disposizione su OPPO Store vi possiamo segnalare:

