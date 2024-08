Google sta aggiungendo un nuovo menu per dare agli utenti il ​​controllo sui dati delle app condivisi con il Play Store.

La nuova sezione può essere trovata nel menu che appare toccando l’immagine del profilo dell’account nel Google Play Store e porta all’elenco completo di tutte le app installate sin dalla notte dei tempi.

Ogni app/elemento ha un interruttore accanto che è attivo per impostazione predefinita e la sua disattivazione impedirebbe a Google Play di utilizzare i dati relativi a quell’app per scopi di personalizzazione dell’esperienza Android.

Il Play Store lancia i controlli sui dati personali relativi alla personalizzazione dell’esperienza Android

Tuttavia arrivare alla pagina con l’elenco delle app non è per niente immediato, poiché è necessario immergersi fino al quarto livello nei menu, inoltre non c’è modo di trovare rapidamente un’app che si desidera escludere.

Fortunatamente questo potrebbe cambiare presto, in quanto Google avrebbe confermato all’esperto Mishaal Rahman che avrebbe aggiunto dei filtri e una barra di ricerca in questa pagina, anche se non è chiaro quando.

Considerando che l’elenco delle app può facilmente arrivare a migliaia di elementi, avere degli strumenti del genere ci sembra il minimo.

Questo fa parte di una ristrutturazione più ampia del Google Play Store che tra le altre novità ora consente di aggiornare più app contemporaneamente.