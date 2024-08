In un precedente aggiornamento beta WhatsApp aveva anticipato il supporto multi-account (per poi introdurlo nella versione definitiva) permettendo agli utenti di gestire nella stessa applicazione più profili. Ora, nella beta 2.24.18.14 per Android rilasciata tramite il programma Google Play Beta, ci sono interessanti novità sulla sincronizzazione dei contatti dei diversi profili. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza d’uso dell’app e aumentare la sicurezza.

Cosa prevede la sincronizzazione manuale dei contatti su WhatsApp

Da quando su WhatsApp è possibile aggiungere un secondo account senza dover ricorrere ad altre app o versioni clonate della nota applicazione di messaggistica istantanea si pone il problema di sincronizzare la rubrica. A questo proposito nell’ultima versione beta WhatsApp sta valutando la possibilità di gestire in maniera del tutto personalizzata la sincronizzazione dei propri contatti.

Con questa funzionalità, infatti, gli utenti potranno gestire direttamente il modo in cui i contatti salvati sulla rubrica vengono sincronizzati su ogni singolo account. Così sarà possibile impostare la sincronizzazione di un contatto solamente su un profilo e disattivarla sull’altro. Una soluzione molto utile per chi ha sulla stessa app sia l’account personale che quello di lavoro o ha, gestendo due profili WhatsApp, necessità di distinguere quali contatti possono vedere il proprio profilo e quali no.

È importante sottolineare come in questa funzione (per ora disponibile solo nella versione beta dell’app) gli utenti che disattivano la sincronizzazione dei contatti potranno comunque in un secondo momento accedere all’opzione per la sincronizzazione manuale. Si potrà quindi decidere quali contatti potranno essere sincronizzati per ogni account senza dover necessariamente sincronizzare tutta la rubrica.

La sincronizzazione manuale personalizzata garantirà anche l’effettiva disponibilità su tutti i dispositivi collegati. Inoltre sarà sempre possibile annullare la sincronizzazione dei contatti in precedenza sincronizzati. Senza trascurare il fatto che i contatti che gli utenti sincronizzano con i propri account saranno sottoposti a un backup sicuro nel caso in cui decidano di abilitare l’opzione di backup dei contatti dalle impostazioni sulla privacy. In questo modo se l’utente dovesse ripristinare l’account su un nuovo dispositivo o reinstallare l’app per qualsiasi motivo non perderà la sincronizzazione personalizzata precedentemente impostata.