OnePlus Open Apex Edition è ufficialmente disponibile in preordine in Italia. La versione speciale dello smartphone pieghevole è stata annunciata le scorse settimane, e da oggi gli interessati possono piazzare il preordine per assicurarselo approfittando di alcuni sconti.

OnePlus Open Apex Edition disponibile in preordine: prezzo e offerte lancio

OnePlus Open è uno smartphone Android pieghevole lanciato sul mercato lo scorso ottobre, ma all’inizio di agosto il produttore ha deciso di proporre una nuova versione speciale denominata Apex Edition. Viene definita come una versione da collezione dello smartphone, che può contare sulla colorazione Crimson Shadow: questa variante è ispirata al rosso iconico di OnePlus e all’elegante design dell’Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition, con dettagli in pelle vegana e rifiniture di lusso.

Il retro si presenta totalmente in pelle con un motivo a diamante e un Alert Slider arancione. In questa edizione speciale, lo smartphone dispone inoltre di un chip di sicurezza indipendente e certificato per garantire una protezione avanzata dei dati personali, e di una modalità VIP attivabile tramite l’appena citato Alert Slider, che offre una protezione completa da tracciamenti indesiderati e va a disattivare completamente microfono e fotocamera garantendo la massima privacy.

La versione Apex di OnePlus Open può contare sui “soliti” 16 GB di RAM LPDDR5X, ma si spinge fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0, affiancati naturalmente dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm. Oltre alle differenze già citate, la scheda tecnica ricalca quella del classico OnePlus Open, capitanata dal doppio display LTPO OLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz: quello principale interno è da 7,82 pollici, con risoluzione 2269 x 2440, mentre quello esterno è da 6,31 pollici, con risoluzione 1116 x 2484 pixel.

A livello fotografico ci sono cinque sensori: all’esterno prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo da 64 MP, e una fotocamera da 32 MP integrata tramite foro, mentre all’interno c’è una fotocamera da 20 MP inserita in un foro nello schermo principale. Anche la batteria non cambia rispetto alla versione di OnePlus Open già in commercio (4805 mAh).

OnePlus Open Apex Edition in colorazione Crimson Shadow è disponibile da oggi in preordine in quantità limitate al prezzo consigliato di 1999 euro. Gli acquirenti possono scegliere un omaggio a scelta tra OnePlus Watch 2 (valore di 329 euro), lo speaker OnePlus X Bang & Olufsen (valore di 299 euro) e OnePlus Buds Pro 3 (valore di 199 euro), fino a esaurimento scorte. In più, chi effettua il preordine può contare su uno sconto immediato di 200 euro (scendendo dunque a 1799 euro), ma anche su un ulteriore coupon da 100 euro fornito con la permuta dell’usato (tramite il sito ufficiale). Gli studenti possono infine approfittare del “solito” 10% di sconto.

Se siete interessati potete procedere con il preordine seguendo il link qui in basso.