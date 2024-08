OnePlus ha annunciato Open Apex Edition, il nuovo modello della serie OnePlus Open. Si distingue per la sua nuova colorazione Crimson Shadow, ma soprattutto anche per una serie di aggiornamenti che puntano a ridefinire il concetto di smartphone pieghevole di fascia alta. Infatti nel 2023, proprio per questo, il OnePlus Open è stato riconosciuto come “Miglior telefono pieghevole dell’anno”.

Il OnePlus Open Apex Edition non si differenzia dagli altri dispositivi solo per la sua estetica, ma rappresenta un salto tecnologico mettendolo a confronto ai modelli precedenti. La nuova variante di colore Crimson Shadow è ispirata al rosso iconico di OnePlus e al design elegante dell’Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition, con dettagli in pelle vegana e rifiniture di lusso. Il retro, invece, si presenta totalmente in pelle con un motivo a diamante e un Alert Slider arancione.

Alcune caratteristiche tecniche del OnePlus Open Apex Edition

Il OnePlus Open Apex Edition porta con se 16 GB di RAM LPDDR5X e un’archiviazione di ben 1TB di ROM UFS 4.0. Il dispositivo è equipaggiato, inoltre, con un chip di sicurezza indipendente e certificato per garantire una protezione avanzata dei dati personali, mentre la nuovissima modalità VIP, attivabile tramite l’Alert Slider, offre una protezione completa da tracciamenti indesiderati. Infatti, attivando questa modalità, il microfono e la fotocamera verranno completamente disattivati garantendo la massima privacy.

Grazie anche all’intelligenza artificiale del OnePlus Open Apex Edition, abbiamo a disposizione strumenti come AI Eraser e AI Smart Cutout per la modifica delle immagini tramite AI.

Il OnePlus Open Apex Edition unisce la tradizionale fluidità e velocità di OnePlus con una serie di caratteristiche davvero innovative. Ha la 4ª Generazione di Hasselblad Camera for Fold, uno schermo piatto con piega minima, e doppi display ProXDR; supporta Dolby Vision e Dolby Atmos. Non manca un sistema di intrattenimento spaziale 2-in-1 che arricchisce l’esperienza audiovisiva.

Sotto il cofano, c’è il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 e la ricarica rapida da 67W SUPERVOOC, che assicurano che il dispositivo sia sempre veloce e pronto all’uso. Con l’ultima versione di OxygenOS 14.0 e il nuovo Open Canvas, il OnePlus Open Apex Edition si posiziona al top nel mondo degli smartphone pieghevoli.

Il design non è da meno: è leggero e compatto, pesando solo 239 grammi e con uno spessore di appena 5.9 mm quando è aperto. Anche piegato, con 11.9 mm di spessore, riesce a mantenere una portabilità che sfida le norme degli smartphone tradizionali. Tutto ciò contribuisce a rafforzare la posizione di OnePlus come leader nel mercato degli smartphone pieghevoli.

Prezzo e disponibilità dell’Open Apex Edition

I dettagli ufficiali su prezzo e disponibilità per l’Europa di questo nuovo dispositivo saranno svelati il 27 agosto. Non ci resta che attendere per scoprire quando e a quale prezzo sarà possibile acquistare questo innovativo smartphone.