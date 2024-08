Tra gli smartphone che Motorola si appresta a lanciare sul mercato vi è anche Motorola Edge 50 Neo, protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione in Rete, l’ennesima della serie.

Lo smartphone di Motorola, infatti, è stato avvistato sul sito di un rivenditore ungherese, grazie al quale possiamo avere una conferma delle colorazioni che dovrebbero essere disponibili al lancio.

Le ultime anticipazioni su Motorola Edge 50 Neo

Stando a quanto emerge dal sito del rivenditore, Motorola Edge 50 Neo dovrebbe essere disponibile in quattro colori (Pantone Nautical Blue, Pantone Latte, Pantone Poinciana e Pantone Grisaille), così come anticipato ad inizio mese e dovrebbe essere venduto in versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Il sito conferma anche la presenza del processore MediaTek Dimensity 7300, così come già emerso nei giorni scorsi.

Tra le altre principali caratteristiche del nuovo smartphone di Motorola non dovrebbero mancare un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione 1,5K (1.200 × 2.670 pixel), refresh rate a 120 Hz, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato e protezione Corning Gorilla Glass 3, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR4X, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 4.310 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 68 W).

Per quanto riguarda il comparto imaging, Motorola Edge 50 Neo dovrebbe offrire agli utenti una fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie e le videochiamate e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel con OIS (dovrebbe essere un Sony LYT-700C), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Dal punto di vista software, infine, il device dovrebbe esordire sul mercato con a bordo Android 14.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Motorola per quanto riguarda l’effettiva disponibilità dello smartphone in Europa e il suo prezzo.