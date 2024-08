Il mese scorso Xiaomi ha presentato in Cina il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia MIX Flip. Successivamente il colosso cinese aveva confermato che il dispositivo sarebbe arrivato anche in Europa, ma senza rivelare dettagli in merito.

Un’indiscrezione di oggi rivela quale sarebbe la configurazione e il prezzo di Xiaomi MIX Flip nel Vecchio Continente.

Xiaomi MIX Flip sarebbe disponibile solo in una configurazione in Europa

Secondo quanto condiviso su X dal noto informatore Sudhanshu Ambhore, la variante globale di Xiaomi MIX Flip è già disponibile per l’acquisto presso i rivenditori internazionali. Ecco le foto delle confezioni di vendita allegate al post.

Secondo quanto affermato dal leaker, in Europa il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia di Xiaomi costerebbe 1.299 euro, tuttavia verrebbe commercializzata solo la configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage e solo nella variante di colore nero.

Le varianti con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio per l’archiviazione interna e le altre due opzioni di colore viola e bianco rimarrebbero quindi esclusivi per il mercato casalingo.

L’informatore non fornisce indicazioni in merito a quando Xiaomi Mix Flip verrebbe lanciato ufficialmente a livello globale, ma a questo punto dovrebbe mancare pochissimo.