Tra le novità software più interessanti introdotte lo scorso anno con Google Pixel 8 Pro vi è senza dubbio Video Boost, funzionalità che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per consentire agli utenti di realizzare video di qualità superiore (ciò anche in condizioni di scarsa illuminazione).

Ebbene, con la serie Google Pixel 9 la funzionalità Video Boost è persino migliorata ma di essa potranno beneficiare solo coloro che acquisteranno i modelli Pro della nuova generazione di smartphone del colosso di Mountain View.

Come migliora la funzione Video Boost su Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL

Con Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL la funzione Video Boost potrà contare su un rendering video migliorato (due volte più veloce) e sulla possibilità di registrare filmati chiari anche nelle condizioni di illuminazione più difficili.

A ciò bisogna aggiungere le potenzialità garantite da un teleobiettivo 5x, capace di effettuare uno zoom fino a 20x senza perdita di qualità video e questo significa che gli utenti potranno ingrandire al massimo quando registrano un video e avere comunque filmati che mantengono i dettagli.

Ed ancora, dato che Google ha integrato il supporto HDR Plus nel processo di registrazione video, gli utenti potranno contare su un risultato finale vibrante, privo di rumore e sfocature.

Inoltre, Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL possono vantare una funzionalità IA di upscaling dei video, in virtù della quale i normali filmati registrati a risoluzione 4K possono essere portati a risoluzione 8K, il tutto senza perdita di dettagli e una qualità convincente anche se vengono guardati su schermi più grandi di quelli di uno smartphone.

Pare, tuttavia, che un modello Pro non potrà contare su tutti i miglioramenti di Video Boost: ci riferiamo a Google Pixel 9 Pro Fold, per il quale almeno per il momento non sono previste le funzioni 8K Video Boost e Super Res Zoom Video.