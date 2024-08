Capita spesso – è del tutto normale – che a livello globale gli smartphone quando vengono distribuiti prevedano delle differenze. Questo generalmente riguardano le frequenze di trasmissione della rete o la capienza della memoria interna. I Pixel 9 in alcuni Paesi sembrano (è da capire se il tutto verrà confermato) diversi anche sul tipo di display e di connessione Wi-Fi.

Le strane differenze dei Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL in alcuni Paesi del mondo

Sia Google Pixel 9 Pro che Pixel 9 Pro XL prevedono un display LTPO e il supporto al Wi-Fi 7, ma non in tutti i Paesi. Secondo un rapporto i Pixel 9 Pro e i Pixel 9 Pro XL venduti in India, Malesia e Singapore non abbiano queste caratteristiche. Per quel che riguarda il display, infatti, in queste nazioni i Pixel 9 monterebbero uno schermo Actua e non Super Actua. Con la conseguenza che anche la luminosità è inferiore rispetto a quanto previsto.

Discorso simile per il Wi-Fi 7. Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL offrono questo tipo di connessione, ma non in India. L’India è l’unico Paese nel quale i Pixel 9 non supportano il Wi-Fi 7, bensì il Wi-Fi 6 (802.11ax) con 2.4GHz+5GHz, HE160, MIMO.

Perché tutto questo? Prima di trarre conclusioni, anche perché la scelta risulterebbe inspiegabile, è utile attendere se ci saranno chiarimenti da parte di Google. Inoltre nelle schede tecniche dei nuovi Pixel 9 sono emersi diversi errori di battitura quindi è plausibile che anche in questo caso la spiegazione sia la più semplice di tutte: un errore di trascrizione. Non ci sono infatti motivi per cui Google possa decidere di utilizzare display diversi e bloccare il Wi-Fi 7 in alcuni Paesi.

Similmente a quanto appena detto c’è anche la questione della VPN. Sui Pixel 9 Google VPN è gratuita, ma non sembra disponibile in Estonia, India, Lettonia, Lituania, Malesia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Anche in questo caso non ci sono chiarimenti ufficiali ma sono in tanti ad attendere che Big G dia delle spiegazioni sull’accaduto.