Buone notizie per chi è in spasmodica attesa dei nuovi Pixel 9: sia il modello base che Pixel 9 Pro condivideranno le stesse custodie, che di fatto risultano intercambiabili.

Pixel 9 Pro, dispositivo che sarà lanciato sul mercato il prossimo mese, viene proposto da Google con un design più compatto rispetto al Pixel 9 Pro XL, pur mantenendo le stesse fotocamere e specifiche tecniche.

Il risultato pratico di ciò è che, tanto il Pixel 9 base che la versione Pro, si presentano sul mercato con stesse misure per quanto riguarda struttura e display. Per chi intende acquistare tali telefoni questa è un’ottima notizia: gran parte degli accessori saranno infatti compatibili su entrambi i modelli.

Custodie Pixel 9 e Pixel 9 Pro compatibili? Tutt’altro che scontato

Come riportato dal sito 9to5google.com, che ha ottenuto indicazioni sulle custodie, in realtà non si parla di due linee di prodotti separati. Già sulla confezione le custodie vengono infatti segnalate come compatibili con entrambi i dispositivi. La stessa filosofia è ovviamente seguita dai marchi di terze parti.

Tutto ciò è una piacevole sorpresa per gli utenti visto che una politica di questo tipo è tutt’altro che scontata al giorno d’oggi. Nella stessa gamma di smartphone, molto spesso, le dimensioni sono diverse e dunque è necessario acquistare accessori specifici per il singolo modello. Nel contesto Apple ciò è avvenuto solo con alcuni iPhone (nello specifico con iPhone 12), risultando comunque una soluzione molto rara.

Detto ciò, vi sono anche notizie un po’ meno piacevoli: chi intende acquistare un portafoglio magnetico per il proprio Pixel 9, infatti, dovrà per forza acquistare una custodia compatibile.