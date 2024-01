TikTok ha lanciato i format dei video brevi in verticale riscuotendo un enorme successo al punto che anche altri social come YouTube e Instagram li hanno introdotti, lanciando rispettivamente Shorts e Reels.

Successivamente TikTok ha iniziato a promuovere video più lunghi e ora sembra che la piattaforma intenda spingere anche i video in formato orizzontale.

TikTok inizia a lanciare i video in formato orizzontale

Come notato da alcuni utenti online, TikTok sta infatti incentivando alcuni creator idonei a pubblicare video panoramici della durata superiore a un minuto per ottenere maggiori visualizzazioni.

Tuttavia la maggiore visibilità promessa da TikTok per questo formato varierà in base alla qualità del video e al conteggio dei singoli follower, inoltre gli utenti partecipanti devono possedere account con più di tre mesi di vita e i video non devono contenere pubblicità o contenuti a carattere politico.

Se non altro i tiktoker non dovranno fare nulla oltre a creare il contenuto, poiché la maggiore visibilità per il formato orizzontale entra in vigore entro 72 ore dalla pubblicazione del contenuto idoneo.

TikTok è utilizzato soprattutto sugli smartphone, quindi il formato verticale è ideale, ma probabilmente la piattaforma deve sottrarre utenti a YouTube per continuare a crescere.

Tuttavia è lecito aspettarsi che inizialmente i contenuti più lunghi in formato orizzontale creati per YouTube verranno riciclati su TikTok, come accaduto quando YouTube ha lanciato gli Shorts.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Gennaio 2024