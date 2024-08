Nonostante si tratti modifiche non così evidenti, nel corso degli ultimi giorni gli sviluppatori di Google hanno messo mano su YouTube Music. Nello specifico è stato rivisto il design del feed Home in alcuni suoi particolari, con interventi che coinvolgono sia l’app Android che la versione iOS.

Nuovo feed Home di YouTube Music: ecco alcuni particolari

Il restyling ha visto la sostituzione del pulsante Altro, costituito da una scritta con una linea continua intorno, con un chevron collocato a destra, privo di qualunque testo. Questa modifica apportata da YouTube Music potrebbe essere utile per alleggerire l’interfaccia e renderla meno pesante da gestire. Il pulsante Riproduci tutto al momento resta invece invariato.

Confrontando le immagini qui sopra, che mostrano il vecchio layout con quello rinnovato, è possibile notare come la seconda riga delle descrizioni sia stata del tutto eliminata. Seguendo il principio di alleggerire il feed Home dal testo superfluo, le selezioni rapide non sono più accompagnate da Avvia la radio da una canzone (in maiuscolo) ma da un più asciutto Crea una radio.

Un’altra piccola modifica di YouTube Music riguarda i titoli dei caroselli, che sono stati ridotti leggermente di dimensioni. Le voci Simile a o Ascolta di nuovo per ora non subiscono variazioni. Quanto proposto finora dall’applicazione di Google potrebbe essere solo un assaggio di future modifiche a livello di interfaccia (e non solo).

Giusto qualche settimana fa, per esempio, l’app ha implementato un nuovo sistema per cercare canzoni con l’Intelligenza Artificiale e, andando indietro di qualche mese, anche la possibilità di scaricare brani da ascoltare offline attraverso la versione Web del servizio.