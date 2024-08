Internet, purtroppo, è pieno di disinformazione, e per aiutare a combatterla, YouTube sta testando una nuova funzionalità che permetterebbe agli utenti di contribuire a chiarire le informazioni presenti nei video.

Poco prima che diventasse “X”, Twitter aveva introdotto una funzione chiamata Community Notes, che permetteva ad una parte degli utenti di fornire informazioni con l’intento di chiarirlo includendo anche link per offrire ulteriori dettagli e/o fonti.

Google ha annunciato per la prima volta questa funzione nel mese di giugno ed ha iniziato a testarla con un “numero limitato di collaboratori idonei” (per ora solo su mobile) ma sembrerebbe che stia iniziando a distribuirla in modo più ampio a partire da questa settimana.

Come funziona la nuova funzione anti-disinformazione di YouTube

Ad oggi questa funzione non ha ancora un nome, ma YouTube sta inviando degli inviti ad un programma pilota per questa nuova funzione che, come già abbiamo detto, è molto simile a Community Notes. Alcuni utenti che si ritrovano su un video “confuso o inaccurato”, possono inviare una nota per aggiungere maggiori dettagli cercando di chiarire il suo contenuto; altri partecipanti al programma, invece, sono in grado di esaminare questi contributi, ed in gruppo è possibile decidere se questa nota deve essere mostrata o meno sul video. Se una nota viene approvata, questa apparirà direttamente sotto il video, includendo un timestamp per il video stesso.

Nella email di invito, Google spiega che YouTube permette di inviare note per chiarire video confusi o inaccurati. Le note vengono poi esaminate da altri utenti per garantirne la qualità e l’utilità prima di essere pubblicate sotto il video.

In una pagina di supporto, YouTube ha fornito ulteriori dettagli interessanti su questa nuova funzione. Per gli utenti che fanno parte del programma pilota, apparirà un pulsante “Aggiungi nota” sotto i video considerati poco chiari. Il nome della persona che ha inviato la nota, verrà omesso se questa viene pubblicata.

Per quanto riguarda la pratica migliore per collaborare attraverso questa funzione, si suggerisce che le note citino fonti, ma redatte con le parole proprie dell’utente e che siano neutrali e facili da comprendere, evitando opinioni personali e che affrontino direttamente un affermazione fatta in un video o nel suo titolo.

Per tutti i partecipanti al programma, YouTube invierà una notifica se la nota viene pubblicata su un video. La nota verrà pubblicata solo se considerata “utile” da una “vasta gamma di persone”.

Non è ancora chiaro quando il nuovo programma pilota sarà ampiamente disponibile o quando la funzione sarà estesa a tutti gli utenti.