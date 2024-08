La metropolitana di Catania si arricchisce di una nuova funzione: da oggi, tutti gli utenti delle prime 12 stazioni della linea sotterranea, da Stesicoro a Nesima, possono godere di una connessione mobile veloce grazie all’implementazione del 5G. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Cellnex Italia e FCE, società che gestisce la metropolitana della città. Cellnex Italia, del gruppo Cellnex Telecom, ha già lavorato a queste soluzioni all’interno della metropolitana di Milano, nelle linee M1, M2, M3, M4 e M5 e nelle metropolitane di Brescia e Genova.

Il 5G multi-operatore grazie all’infrastruttura DAS

L’infrastruttura DAS (copertura dedicata multi-operatore), che ha permesso l’introduzione del 4G e del 5G-Ready, copre un tratto di 8,7 km e include anche le stazioni più recenti, Fontana e Monte Po, inaugurate il 22 luglio scorso. La nuova infrastruttura è composta da oltre 270 micro-antenne a ridotto impatto visivo e circa 40 mila metri di cavi in fibra ottica, garantendo in questo modo una connettività di alta qualità anche nelle gallerie e nei momenti di maggiore affollamento.

Nella realizzazione dell’impianto DAS nella metro di Catania, Cellnex ha predisposto una capacità aggiuntiva per ospitare più operatori, ottimizzando gli interventi di realizzazioni delle reti e rendendo pubblica l’installazione volontaria di capacità aggiuntiva. Infatti, grazie a questa nuova rete, gli utenti dei gestori Iliad, Vodafone e WINDTRE potranno navigare senza interruzione approfittando di una connessione stabile e performante, sia per i dati che per le chiamate.

Federico Protto, CEO di Cellnex Italia, ha dichiarato: “Con il 5G, la connessione mobile nelle metropolitane diventa essenziale per la creazione di una smart city. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto, che migliorerà notevolmente l’esperienza di viaggio degli utenti”.

Le dichiarazioni dei CEO di Vodafone, WindTre e Iliad Italia

Anche i CEO dei tre principali gestori telefonici, hanno sottolineato l’importanza di avere un’infrastruttura del genere.

Aldo Bisio, CEO di Vodafone Italia, ha commentato: “La nuova connettività non solo migliora l’esperienza degli utenti, ma contribuisce anche a un trasporto pubblico più efficiente e sicuro. Questo rappresenta un importante passo avanti per la città.”

Gianluca Corti, CEO di WINDTRE, ha messo in luce l’importanza della nuova rete per la trasformazione digitale di Catania. Ha dichiarato: “L’introduzione del 5G nella metropolitana è fondamentale per la crescita digitale della città e per garantire una connessione continua e performante.”

Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ha sottolineato il valore degli investimenti in infrastrutture moderne e sostenibili: “Per noi, investire in infrastrutture all’avanguardia è essenziale. La copertura 5G della metropolitana rappresenta un importante passo verso la modernizzazione dei trasporti pubblici e la sostenibilità.”

Il progetto non si ferma qui; nei prossimi mesi, proseguiranno i lavori per estendere la rete alla tratta Stesicoro-Librino-Aeroporto, che collegherà ulteriormente il centro e la periferia di Catania. Un avanzamento che rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle infrastrutture, nonché al miglioramento della qualità della vita urbana.