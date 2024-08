Con la data di presentazione di Pixel 9 ormai alle porte e i diversi leak a riguardo, del nuovo smartphone Google si conosce ormai quasi tutto, tranne il caricabatterie. Attraverso alcune foto apparse online, anche questo particolare è stato infine rivelato al pubblico.

Stiamo parlando del nuovo caricabatterie da 45 W proposto dalla compagnia di Mountain View per lo smartphone ormai prossimo al lancio. Con tutta probabilità l’accessorio non sarà incluso nella confezione al momento dell’acquisto, ma venduto a parte, probabilmente già al momento del lancio del nuovo smartphone.

Ciò risulterebbe coerente con le ultimi generazioni di Pixel, proposti sul mercato con il solo cavo di ricarica USB-C. Tale politica consente al produttore di contenere i costi oltre a spingere l’utente verso un ulteriore acquisto e al contempo limitare l’impatto ambientale.

Il caricabatterie da 45 W di Google costerà più dei modelli attuali

Le fotografie qui riportate sono apparse in rete un paio di giorni fa sull’account X di @MysteryLupin, precedute da diversi rumors riguardanti lo stesso caricabatterie. Come è facile intuire dalle immagini, Google ha proposto un oggetto che si differenzia non poco in termini estetici, con linee più arrotondate, che si avvicinano a quelle di Pixel 9. Da notare come l’immagine mostra l’adattatore per il modello UE.

La porta USB-C è inoltre stata spostata nella parte inferiore dell’adattatore, in chiara controtendenza rispetto al passato. Ciò permette di gestire più facilmente il dispositivo se inserito in prese posizionate, per esempio, dietro un comodino.

Le novità del nuovo caricabatterie riguardano anche un aspetto ancora più importante, come il passaggio dai 30 W attuali ai 45 W. A livello pratico ciò si traduce con una ricarica più veloce rispetto al passato, ma può comportare anche un aspetto decisamente meno piacevole per gli utenti, ovvero un costo maggiore. Se l’attuale caricabatterie USB-C in commercio viene proposto su Google Store per 29 euro, questa cifra sembra destinata ad aumentare con l’incremento dei watt.

Tenendo conto che i Pixel più recenti tendono a ricaricarsi più lentamente rispetto ai modelli precedenti, il cambio dai vecchi caricabatterie a quelli più recenti potrebbe comunque essere una sostituzione seguita da molti utenti.