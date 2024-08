Il Google Pixel 9 Pro Fold è uno dei quattro smartphone che Google dovrebbe annunciare all’evento del 13 agosto. Ebbene, dopo aver intravisto i video promozionali dei Pixel 9 e Pixel 9 Pro, è stato ora condiviso il video promozionale del Google Pixel 9 Pro Fold: in soli 37 secondi, il filmato fa ben capire quali saranno i principali punti di forza del device.

In particolare, nel video Google illustra le potenzialità di un display principale da 8” che si rivela in tutta la sua ampiezza nel momento in cui il Pixel 9 Pro Fold viene aperto. I vantaggi di questa grandezza non sono certamente difficili da comprendere, come viene peraltro mostrato nel momento in cui si utilizza Gemini per iniziare a pianificare un viaggio e si fruisce del display principale per avere l’app di messaggistica aperta di fianco a Gemini. Google mostra anche la facilità con cui è possibile cambiare app sul Pixel 9 Pro Fold.

Come nel precedente video promozionale del Pixel 9 Pro, inoltre, Google ha annunciato anche Magic Editor: non viene mostrata la nuova funzione “Add Me“, ma i rumors più accreditati hanno già accertato che sarà disponibile sul Pixel 9 Pro Fold, così come su tutta la linea Pixel 9.

L’apertura del Google Pixel 9 Pro Fold: si intravede una nuova cerniera

Una delle principali critiche mosse al Pixel Fold originale era che non si apriva completamente in piano. Ebbene, Google nel video sembra dimostrare come il Pixel 9 Pro Fold si apra completamente in piano.

Il merito di questa evoluzione sembra essere attribuibile anche alla presenza di una nuova cerniera. Ricordiamo infatti come il Pixel Fold avesse una cerniera piatta al centro delle cornici intorno allo schermo interno, mentre il Pixel 9 Pro Fold sembra offrire una cerniera leggermente rialzata che richiama il funzionamento di quella del OnePlus Open. Infine, il video mostra entrambi i colori del Google Pixel 9 Pro Fold, che dovrebbero essere chiamati Obsidian e Porcelain.