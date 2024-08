In attesa di mettere le mani sulle novità di IT-Wallet, che hanno iniziato a farsi vedere in via sperimentale a partire dal mese scorso, c’è un’interessante novità da parte di Poste Italiane: l’app ufficiale per Android si è infatti aggiornata introducendo Pwallet, una nuova sezione che funge da portafoglio virtuale. Scopriamo come funziona.

Arriva Pwallet, il portafoglio digitale di Poste Italiane

L’app Poste Italiane si è aggiornata in queste ore sul Google Play Store introducendo una grafica rinnovata e una nuova sezione Pwallet, che fa da portafoglio virtuale in stile IT-Wallet: al suo interno possono essere memorizzati non solo le carte di pagamento di Poste e i codici QR per le operazioni negli uffici postali, ma anche documenti di identità e carte fedeltà.

Il nuovo portafoglio digitale prende posto al centro della rinnovata barra di navigazione inferiore ed è composto da quattro sezioni:

A portata di mano : include i codici QR per finalizzare le operazioni negli uffici postali (come la prenotazione del turno)

: include i codici QR per finalizzare le operazioni negli uffici postali (come la prenotazione del turno) Carte di pagamento : fornisce un accesso rapido alla varie carte di pagamento Postepay, con le varie informazioni (dettagli carte, ultimi movimenti, etc. etc.) e operazioni veloci (ricariche, pagamenti, blocco carta e così via)

: fornisce un accesso rapido alla varie carte di pagamento Postepay, con le varie informazioni (dettagli carte, ultimi movimenti, etc. etc.) e operazioni veloci (ricariche, pagamenti, blocco carta e così via) Documenti personali : dove è possibile caricare e visualizzare i documenti di riconoscimento

: dove è possibile caricare e visualizzare i documenti di riconoscimento Carte fedeltà: dove si possono inserire le carte fedeltà dei vari negozi

Per la precisione, tra i documenti che si possono attualmente caricare troviamo Carta di identità elettronica, Carta di identità cartacea, Patente, Tessera sanitaria e Passaporto (oltre al Codice Fiscale, già presente). Per aggiungerle basta seguire le istruzioni presenti all’interno dell’app e sfruttare la fotocamera dello smartphone: una volta ultimati i vari passaggi, viene creata una card digitale nella sezione Documenti personali citata qui sopra.

IT-Wallet è un servizio governativo disponibile (almeno inizialmente) nell’app IO, che quindi fa parte del rivoluzionamento della Pubblica Amministrazione, mentre Pwallet viene proposto da Poste Italiane, un’azienda privata. Di conseguenza, allo stato attuale permangono dubbi riguardanti la legittimità dei documenti caricati tramite l’app (soprattutto per quanto riguarda un documento come il Passaporto): per il momento è comunque consigliabile portare con noi i documenti originali, onde evitare spiacevoli conseguenze durante controlli o viaggi.

Se volete provare Pwallet di Poste Italiane non dovete fare altro che installare o aggiornare l’app alla versione 5.6.44 a disposizione sul Google Play Store: per fare prima potete premere direttamente sul badge qui in basso. Se l’aggiornamento non risulta ancora disponibile, non vi resta che attendere qualche giorno.