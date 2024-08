Dopo le foto trapelate un paio di giorni fa, POCO M6 Plus 5G debutta sul mercato con un display LCD FHD+ 6,79 pollici e il chipset Snapdragon 4 Gen 2 AE. Ecco i dettagli del nuovo arrivato.

Caratteristiche di POCO M6 Plus 5G

POCO M6 Plus 5G sfoggia uno schermo LCD FHD+ da 6,79 pollici con refresh rate a 120 Hz ed è animato dal SoC Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e fino a 8 GB di RAM virtuale.

Il retro in vetro ospita una fotocamera posteriore da 108 MP con sensore Samsung ISOCELL HM6 da 1/1,67″ e tecnologia pixel binning 9 in 1, inoltre è presente un obiettivo secondario da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera frontale da 13 MP alloggiata in un foro praticato nel display.

Il dispositivo di POCO è alimentato da una batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33 W e nella confezione è incluso un caricabatterie.

POCO M6 Plus 5G esegue Android 14 con Hyper OS e include due anni di aggiornamenti del sistema e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Specifiche di POCO M6 Plus 5G

Schermo LCD FHD+ da 6,79 pollici (2460 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz, rapporto schermo-corpo del 91%, luminosità massima di 550 nit, protezione Corning Gorilla Glass 3

SoC Octa Core Snapdragon 4 Gen 2 AE 4nm (2,3 GHz x 2 basate su A78 + 2 GHz x 6 CPU Kryo basate su A55) con GPU Adreno 613

6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB di memoria interna UFS 2.2, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 14 con Hyper OS

Dual SIM ibrida (nano + nano / microSD)

Fotocamera posteriore da 108 MP con sensore Samsung ISOCELL HM6 1/1.67″, apertura f/1.75, flash LED, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali montato lateralmente, sensore a infrarossi

Resistente alla polvere e agli schizzi (IP53)

Jack audio da 3,5 mm, altoparlante a fuoco inferiore

Connettività 5G (SA: bande n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78,NSA: bande n1/n3/n40/n78/n8), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria da 5030 mAh (tipica) con ricarica rapida da 33 W

Dimensioni: 168,6×76,28×8,3 mm; Peso: 205 grammi

Prezzo e disponibilità di POCO M6 Plus 5G

POCO M6 Plus 5G debutta in India nei colori nero, grigio e viola al prezzo di 13.499 rupie (circa 149 euro) per la versione da 6 GB + 128 GB e di 14.499 rupie (circa 160 euro) per la versione da 8 GB + 128 GB. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 5 agosto.