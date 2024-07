POCO ha già confermato che lancerà lo smartphone POCO M6 Plus 5G il 1° agosto, ma oggi possiamo già vedere il design posteriore dello smartphone grazie all’ennesima fuga di notizie.

Il noto informatore Yogesh Brar ha condiviso tramite X una foto dello smartphone appoggiato sulla scatola di vendita, inoltre ci mostra una foto delle imminenti cuffie POCO Buds X1.

POCO M6 Plus 5G sembra Redmi 13 5G

Il leaker afferma che POCO M6 Plus 5G sfoggerà uno schermo LCD da 6,8 pollici e sarà animato dal chipset Snapdragon 4 Gen 2 AE e aggiunge che il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5.030 mAh. In pratica l’informatore conferma che POCO M6 Plus 5G è Redmi 13 5G rinominato.

L’azienda sta per lanciare anche le cuffie true wireless POCO Buds X1

Per quanto riguarda le cuffie il leaker mostra una foto delle POCO Buds X1 che verrebbero presentate nello stesso periodo di lancio dello smartphone POCO M6 Plus 5G.

Yogesh Brar non rivela altri dettagli di queste cuffie true wireless, tuttavia possiamo aspettarci che siano di livello budget, considerando che vengono lanciate insieme a uno smartphone di fascia economica.