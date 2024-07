Un nuovo chipset di Samsung è stato da poco individuato nel database di Geekbench. In base al suo nome in codice S5E8855, il SoC verrà probabilmente lanciato come Exynos 1580 e l’anno prossimo potrebbe essere utilizzato nello smartphone Samsung Galaxy A56.

Il nuovo chipset sembra avere una CPU octa-core con un core primario con clock a 2,91 GHz, tre core di fascia alta a 2,6 GHz e quattro core a basso consumo a 1,95 GHz.

L’Exynos 1580 è comparabile allo Snapdragon 888?

Il chip Samsung è stato testato con Geekbench 5 su un dispositivo con 8 GB di RAM e One UI 7.0 basata su Android 15 e ha ottenuto 1.046 punti nel test single-core e 3.678 punti nel test multi-core.

Questi punteggi lo posizionano a livello del chip Exynos 2100 e dello Snapdragon 888 che erano i chip di punta del 2021 rispettivamente di Samsung e Qualcomm.

Secondo le indiscrezioni il presunto Exynos 1580 dovrebbe essere dotato della GPU Xclipse 540 di Samsung ed è probabile che si basi sulla stessa architettura grafica RDNA3 di AMD utilizzata nel chip Exynos 2400 impiegato per Samsung Galaxy S24. Questo prossimo chipset di Samsung dovrebbe utilizzare quattro core CPU Cortex-A720 e quattro core CPU Cortex-A520.

L’Exynos 1580 dovrebbe offrire anche le caratteristiche già presenti sull’Exynos 1480, quindi un modem 5G, GNSS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC e alcune di queste specifiche potrebbero essere migliorate, ma il chipset potrebbe essere fabbricato con tecnologia a 4 nm come il predecessore.