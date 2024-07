Presentato in coppia con il modello GT6T poco più di un mese fa, Realme GT6 è un serio candidato al ruolo di flagship killer del 2024, ancora di più alla luce dell’ottima offerta disponibile in questo momento su Amazon, che abbatte in maniera netta il prezzo della versione meglio equipaggiata dello smartphone. Pensate che, grazie allo sconto attualmente disponibile, è possibile portarsi a casa la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna ad un prezzo più basso di quella 12 GB + 256 GB.

Super offerta Amazon per Realme GT6

Realme GT6 è stato annunciato ufficialmente lo scorso 20 giugno, pertanto è disponibile sul mercato da poco più di un mese; se la promo lancio prevista dalla casa cinese è terminata lo scorso 4 luglio, in questo momento è attiva su Amazon un’offerta ancora più ghiotta, che taglia il prezzo di listino del dispositivo del 28%.

Avete letto bene: a fronte di un prezzo di listino di 799,99 euro, nel momento in cui scriviamo è possibile acquistare Realme GT6 nel taglio di memoria 16 GB + 512 GB a soli 579,90 euro. Si tratta di uno sconto consistente, che porta la versione migliore dello smartphone a costare addirittura meno rispetto a quella intermedia (il taglio 12 GB + 256 GB costa infatti 599,90 euro). Insomma, se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone capace di mettere insieme un display di qualità, un SoC di ultima generazione e memoria in abbondanza, non vi resta che cliccare sul link sottostante e procedere all’acquisto:

Acquista Realme GT 6 16 GB + 512 GB a 579,90 euro su Amazon.it

Il prodotto in offerta è venduto e spedito da Amazon, con tanto di spedizione Prime inclusa.

Per una scelta più oculata, vi lasciamo un sintetico riepilogo della dotazione tecnica dello smartphone e il link alla nostra recensione dedicata.

Specifiche tecniche di Realme GT 6:

display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 × 1264 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm

a 4 nm 8, 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP

batteria da 5500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W (cablata)

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT6

Per non perdere le offerte del momento, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech e seguirci sui nostri portali per spulciare tutte pagine con le offerte divise per categoria.