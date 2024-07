Da quanto il team di Google ha confermato che l’evento di presentazione della serie Google Pixel 9 è in programma per il 13 agosto 2024 è partito il conto alla rovescia ma in Rete non si sono fermate le indiscrezioni e le anticipazioni relative agli attesissimi nuovi smartphone del colosso di Mountain View.

L’ultimo contributo della serie è arrivato dal popolare leaker Sudhanshu Ambhore, che nelle scorse ore su X ha condiviso un paio di immagini che ci mostrano Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL in due delle colorazioni che dovrebbero essere disponibili sin dal lancio.

Nuove apparizioni per i Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL

Iniziando da Google Pixel 9, l’immagine condivisa ci mostra la versione rosa, senza dubbio più accattivante rispetto alle classiche varianti nera e bianca.

L’immagine in questione ci permette di osservare anche il comparto fotografico principale, composto da due sensori e posizionato in un modulo decisamente più spesso rispetto alla scocca, con una finitura particolare nella quale trova spazio anche il singolo flash.

Passando al fratello maggiore, l’immagine condivisa dal leaker ci mostra quella che dovrebbe essere la versione Porcelain, probabilmente più comune ma allo stesso tempo anche molto elegante.

Questa immagine ci permette di osservare la fotocamera principale di Pixel 9 Pro XL, caratterizzata dalla presenza di tre sensori e di un doppio flash LED, inseriti in un modulo dalle dimensioni generose (va quasi da un lato all’altro della scocca).

Ricordiamo che nelle ultime ore è emerso che tutti i modelli della nuova serie di smartphone di Google dovrebbero poter fare affidamento sul modem Exynos 5400.

Non ci resta altro da fare che attendere il 13 agosto per scoprire se la serie Google Pixel 9 arriverà subito anche in Italia e in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare i vari modelli.