C’è l’annuncio ufficiale con tanto di data: il prossimo 29 luglio in India Xiaomi lancerà il suo nuovo Redmi Pad SE 4G, che è il Redmi Pad SE 8.7. Con l’annuncio della presentazione sono stati anticipati alcuni dettagli, ma per le caratteristiche complete bisognerà attendere la prossima settimana.

Come sarà il Redmi Pad SE 8.7

Dai rendere pubblicati su X da Sudhanshu Ambhore il Redmi Pad SE 8.7 appare con un design sostanzialmente squadrato con cornici spesse intorno al display. Lo schermo dovrebbe essere un pannello LCD da 8,7” con risoluzione HD da 1340 x 800 px.

Le prestazioni del Redmi Pad SE 8.7 sono affidate al processore MediaTek Helio G99, ai 4 GB di RAM e allo spazio di archiviazione interna di 64 GB o 128 GB espandibile fino a 2 TB tramite microSD. Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 8 MP e una frontale da 5 MP.

Sulla cornice superiore e su quella inferiore trovano posto degli altoparlanti (con il supporto al Dolby Atmos) ed è presente anche il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 6650 mAh e può essere ricaricata tramite UBS-C grazie alla porta presente sul tablet. Il sistema operativo è Android 14, mentre per la connettività sappiamo che ci sarà una versione 4G, ma non è confermato che si tratti del 4G LTE.

In occasione dell’annuncio del Redmi Pad SE 8.7 Xiaomi ha anche parlato dei Redmi Buds 5C. Questi prevedono un design in-ear con lo stelo e gli auricolari in silicone che assicurano una resistenza alla polvere e agli schizzi IP54. La batteria da 480 mAh della custodia consente di usufruire di 36 ore di autonomia e 7,5 per l’uso degli auricolari. I Redmi Buds 5C utilizzano driver in titanio da 12,4 mm con sistema di cancellazione attiva del rumore ibrida da 40 dB, cinque profili audio, cancellazione del rumore AI quad-mic e modalità trasparenza.