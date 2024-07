L’Amazon Prime Day 2024 è terminato alla mezzanotte, ma questo non significa che non sia più possibile trovare offerte succulente sulla tecnologia. Se state cercando un nuovo smartwatch Wear OS e non siete stati convinti dalle proposte degli ultimi due giorni, potreste dare una possibilità a Samsung Galaxy Watch7: il nuovo smartwatch, appena lanciato al Galaxy Unpacked, è disponibile su Amazon in offerta con doppio coupon e anche qualcosa in più.

Samsung Galaxy Watch7 a un super prezzo su Amazon con vari coupon

Durante il recente Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato diverse novità: oltre alla nuova linea di smartphone pieghevoli, composta da Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, e alle nuove cuffie Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, il produttore ha lanciato Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. In questo caso ci soffermiamo proprio su Galaxy Watch7, in quanto su Amazon è possibile sfruttare più di uno sconto per accaparrarselo in super sconto.

Lo smartwatch mette a disposizione un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3 e 1,5 pollici (a seconda della versione, da 40 o da 44 mm) e il SoC Exynos W1000 sviluppato internamente, con 5 core e processo produttivo a 3 nm, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Offre connettività LTE (sull’apposita variante, anch’essa in offerta), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS a doppia frequenza. Non manca un migliorato sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di più sensori, mentre la batteria è rimasta quella del predecessore: 300 mAh sul modello da 40 mm e 425 mAh su quello da 44 mm; la maggiore efficienza del chip dovrebbe garantire un’autonomia più interessante.

Galaxy Watch7 è stato lanciato giusto qualche giorno fa al prezzo consigliato di 319 euro (Bluetooth, 40 mm), 369 euro (LTE, 40 mm), 349 euro (Bluetooth, 44 mm) e 399 euro (LTE, 44 mm), ma sfruttando alcune proposte Amazon potete acquistarlo per cifre più intriganti.

Come ottenere tutti gli sconti? Su tutti e quattro i modelli è attivo sul sito un coupon da 40 euro da attivare prima dell’aggiunta al carrello (oppure digitando TRADEIN40 nella sezione coupon a carrello), al quale si può aggiungere uno sconto di 50 euro da applicare in fase di checkout con il coupon UNPACKQB50. In questo modo, attualmente i prezzi risultano i seguenti:

Altrimenti c’è in offerta anche Galaxy Watch Ultra a 599€ invece di 699€ col coupon TRADEIN100.

In più, effettuando l’acquisto entro il 23 luglio 2024 e la registrazione su Samsung Members entro il 21 settembre 2024, potete ottenere in regalo un cinturino extra.

Non è finita! Se siete possessori di carta Amex potete usufruire di uno sconto aggiuntivo di 30 euro, mentre se siete abbonati Prime Student, potete averne uno da 50 euro: se siete “fortunati” e riuscite a combinare tutti gli sconti, potete portarvi a casa Galaxy Watch7 a partire da appena 129,58 euro.