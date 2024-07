Dopo mesi di indiscrezioni, mercoledì Samsung ha presentato la nuova generazione di smartphone pieghevoli dell’azienda: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

Così come i precedenti modelli, anche Samsung Galaxy Z Flip6 può contare su un display secondario esterno, grazie al quale gli utenti possono interagire con alcune funzionalità e applicazioni senza la necessità di aprire lo smartphone.

Ed un esempio di app che sfrutta il display esterno del nuovo modello pieghevole di Samsung è rappresentato da Google Wallet.

Una gradita aggiunta per Samsung Galaxy Z Flip6

Se fino a questo momento gli utenti della gamma Galaxy Z Flip potevano usare Google Wallet per effettuare i pagamenti ma era necessario aprire lo smartphone per completare la transazione, adesso l’applicazione supporta pienamente il display esterno e rende pertanto non più necessaria l’apertura del telefono.

In particolare, tale funzionalità (che probabilmente è stata implementata attraverso un aggiornamento software) è stata riscontrata sia su Samsung Galaxy Z Flip6 che su Galaxy Z Flip5 e richiede l’utilizzo del modulo MultiStar della suite Samsung Good Lock.

Ecco i passaggi da seguire per abilitare questa nuova funzione:

scaricare Good Lock dal Samsung Galaxy Store (la trovate qui) e quindi il modulo MultiStar (lo trovate qui) aprire Samsung Good Lock e il modulo MultiStar selezionare I ♥ Galaxy Foldable selezionare Launcher Widget trovare l’icona di Google Wallet aggiungere il widget

È curioso che Samsung, azienda leader per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli, sia un po’ in ritardo rispetto alle concorrenti per le funzionalità dello schermo esterno: basti pensare ad esempio ai modelli della serie Motorola Razr, che consentono di utilizzare praticamente qualsiasi applicazione sul display secondario.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Flip6 è già disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 1.279 euro (256 GB) e 1.399 euro (512 GB)

Acquista Galaxy Z Flip6 su Samsung Shop Online

Acquista Galaxy Z Flip6 su Amazon.it