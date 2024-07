Per chi è abituato ad acquistare ed utilizzare dispositivi smart per la casa intelligente, sa bene quanto sia difficile gestirli tutti insieme, soprattutto quando sono di brand differenti. La prima difficoltà che si incontra gestendo dispositivi smart di marchi differenti, è la comunicazione tra di loro. Generalmente, ogni dispositivo ha la propria app, progettata dal produttore, il che aumenta la complessità di gestione. Grazie ad Android 15, siamo molto vicini ad una possibile soluzione.

I principali protocolli di comunicazione, più diffisi tra i dispositivi smart, sono il Bluetooth e il Wi-Fi, che semplificano il loro collegamento nella maggior parte dei casi. Tuttavia, sia il Bluetooth che il Wi-Fi sono ad un livello inferiore rispetto al protocollo di rete mesh Thread, sia per quanto riguarda l’efficienza energetica che la qualità della connessione.

In questi casi, Matter, lo standard per la casa intelligente sviluppato da Connectivity Standards Alliance (CSA), potrebbe risolvere tutti i problemi di compatibilità tra i dispositivi smart, indipendentemente dal produttore. In sintesi, Matter unifica i dispositivi smart per una comunicazione diretta.

Già l’anno scorso, Google, ha iniziato a lavorare su Thread implementandolo nei dispositivi Google TV con Android TV OS 14. Secondo alcune fonti, questo protocollo di rete sarà aggiunto ai dispositivi con Android 15, in modo da consentire agli smartphone Android di poter comunicare con altri dispositivi nella stessa rete.

Ad esempio è possibile collegare una lampadina compatibile con Matter a un’interruttore o altra applicazione compatibile con Matter, indipendentemente dal produttore e dall’ecosistema. Certo, Matter non sostituirà né Bluetooth né Wi-Fi, ma cercherà di colmare il divario di comunicazione tra i dispositivi smart. Il protocollo di rete mesh Thread, sarà rilasciato sui telefoni con Android 15 e con radio Thread.

La funzione non è ancora ufficialmente disponibile, ma potrebbe essere abilitata esaminando il codice di Android 15. Per poter attivare la rete Thread su Android 15, è possibile accedendo a Impostazioni > Dispositivi collegati > Preferenze di connessione > Thread > Usa Thread.

Non sappiamo ancora quale potrebbe essere la lista di dispositivi compatibili con radio Thread, ma i prossimi aggiornamenti di Android 15 potrebbero portare questa nuova funzionalità su tutti gli smartphone idonei. Al momento gli unici telefoni sul mercato compatibili con questo protocollo sono iPhone 15 Pro e Pro Max.