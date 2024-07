L’intelligenza artificiale sta diventando ormai da anni parte integrante della nostra vita quotidiana, grazie anche alla sua presenta all’interno dei dispositivi più recenti, che ne fanno uso per potenziare le proprie funzionalità. Proprio nelle ultime ore arriverebbero alcune novità per Galaxy AI, l’intelligenza artificiale presentata quest’anno da Samsung in occasione del lancio del suo nuovissimo Galaxy S24. Tra le funzionalità più interessanti garantite da questa nuova intelligenza artificiale proprietaria troviamo sicuramente la traduzione in tempo reale, che nella fattispecie consente di superare le barriere linguistiche tra due interlocutori.

Traduzione in tempo reale: in arrivo il supporto su altre app?

In particolare Galaxy AI potrebbe presto offrire il supporto per la traduzione in tempo reale per due applicazioni molto utilizzate dagli utenti di tutto il mondo, rispettivamente WhatsApp e Google Meet. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’utente Ice Universe, infatti, Samsung starebbe in procinto di avviare una collaborazione con Meta per portare la traduzione in tempo reale su WhatsApp, che ad oggi risulta essere l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Molte delle funzionalità di Galaxy AI richiedono necessariamente Samsung Keyboard per il loro funzionamento, pertanto ci aspettiamo che WhatsApp integri la traduzione in tempo reale con essa per portarla all’interno dell’app.

WhatsApp non è però l’unica app di messaggistica istantanea che potrebbe prevedere il supporto alla nuova funzionalità AI: l’informatore Ice Universe sostiene infatti che la traduzione in tempo reale potrebbe presto arrivare anche su Google Meet e WeChat, allargando ulteriormente il suo bacino d’utenza, con le stesse modalità di integrazione previste per WhatsApp.

Chiaramente al momento si tratta esclusivamente di voci di corridoio, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) da parte della compagnia coreana. Non ci resta a questo punto che attendere il prossimo evento Galaxy Unpacked, che si terrà questo pomeriggio alle ore 15 italiane e costituirà un’ottima occasione per Samsung per annunciare nuovi dettagli a riguardo.