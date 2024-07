Il Google Pixel Watch 3 sta per arrivare e mentre cresce l’attesa e la curiosità per come sarà il nuovo smartwatch di Big G arrivano interessanti indiscrezioni. Google starebbe lavorando per risolvere con il Pixel Watch 3 molti dei problemi che gli utenti hanno riscontrato nel Pixel Watch 2 e che li ha fatti desistere dall’acquistarlo.

Tutti i miglioramenti previsti per il Google Pixel Watch 3

Il nuovo Google Pixel Watch 3 sarà disponibile in due misure: 41 mm e 45 mm, entrambe con la variante 5G e WiFi. La versione più grande, quella da 45 mm, dovrebbe chiamarsi Google Pixel Watch 3 XL, ma non ci sono conferme in merito. Così come per il Pixel Watch 2 anche il nuovo modello utilizzerà la piattaforma Qualcomm Snapdragon W5 con un coprocessore personalizzato. Il Google Pixel Watch 3 da 41 mm avrà una batteria da 310 mAh, mentre quello da 45 mm una da 420 mAh che dovrebbe assicurare una maggiore autonomia.

Google Pixel Watch 3: schermi più grandi e cornici più piccole

Una delle novità più rilevante dei nuovi Google Pixel Watch 3 è la riduzione dello spessore delle cornici del quadrante che passa dai 5,5 mm del modello precedente agli attuali 4,5 mm. Entrambi i nuovi Google Pixel Watch 3 avranno un display con 2000 nit di luminosità, il doppio di quanto offerto dal Pixel Watch 2. Nello smartwatch da 41 mm il display dovrebbe avere una dimensione di 32×32 mm, mentre quello da 45 mm 36×36 mm. La risoluzione dello schermo, invece, dovrebbe essere rispettivamente di 408×408 px e 456×456 px.

Google Pixel Watch 3: nuovi colori

Per i nuovi Google Pixel Watch 3 sono previste anche diverse colorazioni:

cassa in argento e cinturino Rose Quartz (solo per il modello da 41 mm);

cassa nocciola e cinturino nocciola (solo per la versione da 45 mm);

cassa nera e cinturino in ossidiana;

cassa in oro e cinturino nocciola (solo per il modello da 41 mm);

cassa in argento e cinturino in porcellana.

Google Pixel Watch 3: l’arrivo dell’UWB

La tecnologia Ultra-Wideband (UWB) – che doveva essere presente già nel Google Pixel Watch 2 e poi è stata tolta all’ultimo momento – è ora presente nel Pixel Watch 3. Sono tante i possibili utilizzi di questa funzione: dallo sblocco dello smartphone all’utilizzo come chiave digitale per la propria automobile passando per la ricerca del proprio dispositivo (Google potrebbe integrarla all’app Trova il mio dispositivo).