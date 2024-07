A distanza di pochi giorni dall’evento di lancio di HONOR in Rete sono state pubblicate le immagini di uno dei suoi protagonisti più interessanti: ci riferiamo a HONOR Magic Vs3.

Sul sito cinese del produttore è stata pubblicata la pagina per prenotare il nuovo smartphone (la trovate seguendo questo link) e grazie ad essa possiamo vedere le immagini ufficiali di HONOR Magic Vs3 e scoprire le colorazioni pensate da HONOR per il suo nuovo modello pieghevole.

Ecco il design di HONOR Magic Vs3

Rispetto a HONOR Magic V3 c’è una differenza piuttosto evidente per quanto riguarda il design: basta un rapido sguardo, infatti, per notare che il comparto fotografico di HONOR Magic Vs3 è diverso, posizionato nell’angolo in alto a sinistra in un modulo di forma rettangolare.

Sempre per quanto riguarda il design, il nuovo smartphone pieghevole di HONOR dovrebbe poter contare su una cornice laterale in metallo, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato e tre colorazioni (nera, verde e bianca).

Purtroppo sul sito del produttore cinese non vi sono molte informazioni sulle possibili caratteristiche dello smartphone (eccezion fatta per la memoria di archiviazione disponibile, ossia 256 GB, 512 GB o 1 TB) e da questo punto di vista non ci aiutano nemmeno le indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi.

Ad ogni modo, tra le sue caratteristiche non dovrebbero mancare un teleobiettivo periscopico e un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 o Snapdragon 8 Gen 2.

HONOR ha in programma l’evento di lancio di questo e altri device (incluso HONOR Magic V3) per venerdì 12 luglio e sarà interessante scoprire quali sono i piani del produttore cinese per quanto riguarda la commercializzazione dei suoi nuovi dispositivi nei Paesi europei.