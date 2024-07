Manca sempre meno all’annuncio da parte di Honor del suo nuovo modello di smartphone pieghevole, Honor Magic V3, che si terrà il prossimo 12 luglio in Cina. In occasione dello stesso evento, la compagnia getterà finalmente luce anche sui suoi nuovi modelli di laptop e tablet, rispettivamente MagicBook Air 15 e MagicPad 2. In corrispondenza del lancio ormai imminente, Honor ha quindi svelato alcune caratteristiche e specifiche tecniche riguardanti il nuovo MagicPad 2: scopriamoli insieme.

MagicPad 2: design e specifiche attese

Stando a quanto si apprende dalle immagini ufficiali rilasciate dalla compagnia, MagicPad 2 sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Nero, Bianco e Blu. La dicitura “IMAX Enhanced” presente in corrispondenza del lato posteriore del dispositivo suggerirebbe inoltre il supporto alla funzionalità HDR, garantendo così un ottimo contrasto e una maggior luminosità rispetto al precedente modello, assieme ad una gamma di colori significativamente più ampia, rappresentando l’ideale per un’esperienza visiva cinematografica.

L’assenza di punti di contatto metallici potrebbe altresì suggerire un’ipotetica connettività alla tastiera esterna tramite modulo Bluetooth. Il comparto circolare della fotocamera ospita al suo interno un singolo sensore, provvisto di flash LED. Quanto al lato posteriore, il dispositivo presenta delle piccole lunette in corrispondenza dei quattro angoli.

In base a quanto trapelato da un informatore, Honor MagicPad 2 potrebbe ospitare un display OLED da 12.3 pollici di diagonale, dotato di risoluzione 3K e una frequenza d’aggiornamento da 144 Hz, oltre al supporto per la protezione degli occhi. Come rumoreggiato ormai da tempo, il tablet potrebbe verosimilmente montare il chip Snapdragon 8s Gen 3.

Nella sua versione “top di gamma” il tablet offrirà 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, garantendo così il giusto spazio per l’archiviazione di qualsiasi file. Al momento non conosciamo ulteriori dettagli per quel che riguarda invece il sensore della fotocamera e la capacità totale della batteria.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito al nuovo tablet da parte della stessa Honor, che siamo certi non si faranno attendere nel corso dei prossimi giorni.